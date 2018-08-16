Владимирович, давай! Глава города Гуково установил мировой рекорд в жиме лежа

СЕГОДНЯ 15:39 2018-08-16T15:41:18+03:00

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Глава Гуково Борис Трофимов побил мировой рекорд. На прошедшем в Курске кубке чемпионов мира по пауэрлифтингу он выжал 245 килограммов, забрав золотую медаль в своей возрастной категории (45-49 лет). И это его седьмой по счету мировой рекорд!

- Поздравляем, - дозвонилась «Комсомолка» победителю. - Неожиданно - чиновник и рекордсмен мира!

- (задумавшись) Не нравится мне это слово «чиновник», некоторое время да, работал директором муниципального фонда местного развития, три года назад меня выбрали председателем Городской Думы, но чиновником себя все-таки не считаю, скорее госслужащий, в смысле слуга народа. За поздравления спасибо, я шел к этому рекорду, доволен своим результатом.

Главе Гуково 46 лет. Он пауэрлифтингом увлекся семь лет назад, случайно увидев соревнования. До этого, еще в юности, пытался найти себя в легкой атлетике, в силу физических данных (рост богатырский - 193 см) выбрав толкание ядра, но крупных побед не было. А когда выросли дочери, он фактически сделал карьеру, решил попробовать свои силы в спортзале.

Два года назад Борис Трофимов стал председателем Думы Гуково

Покатило так, что остановиться не хочет, да и не может, хотя родные намекают, мол, в таком возрасте металл таскать уже не стоит. Сначала стал мастером спорта, потом — мастером спорта международного класса. В 2014 году на открытом чемпионате Москвы по пауэрлифтингу в версии AWPC/WPC «Мегаполис - 2014» оказался абсолютным победителем в своей возрастной категории. В 2015 году на чемпионате России забрал титул чемпиона по пауэрлифтингу в жиме лежа по версии AWPC. Потом - мировой рекорд. И это все на пятом десятке лет!

Трофимов говорит, что спорт помогает ему в работе. Фото: личная страница ВК

- Гантелей у меня в кабинете нет, - смеется чемпион. - Но есть спортивные сумки в багажниках служебной и личной машины. Как только появляется время — в спортивный зал на пару с половиной часов. Четкого графика тренировок нет, стараюсь хотя бы через день - вторник, четверг и воскресенье.

За семь лет активной спортивной жизни глава города нашел для себя оптимальный режим. Калорий не считает, шашлык съесть может, но все-таки придерживается здорового питания, а еще он активно делится своим опытом в социальных сетях, правда, там ему достается.

- Иногда мне пишут, мол, надо городом заниматься, а не в спортзале тяжести таскать, - возмущается глава Трофимов. - Так я же не в барах просиживаю, а работа для меня всегда приоритетнее, если надо отказаться от тренировки - откажусь. А целеустремленность к победе помогает как на соревнованиях, так и в работе.

Рост у главы богатырский - 193 см! Фото: личная страница ВК

Гуково - маленький город, здесь проживает чуть больше 60 тысяч человек. Раньше процветал за счет работающих шахт, но потом они стали закрываться, жители начали уезжать. Глава города Трофимов вместе с коллегами поднимает инфраструктуру. Жители шутят, мол, рука у Владимировича хозяйская, тяжелая - не забалуешь.

- Проблем у жителей много, но чаще всего это тарифы и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, есть некоторые вопросы по водоснабжению, - говорит Трофимов, заметно оживившись, когда речь пошла не о нем, а о Гукове. - Сейчас у города появился шанс, инвесторы выкупили две шахты, есть надежда, что возродят производство, появятся новые рабочие места, вернутся специалисты, а еще у нас строится новая школа, город готовится к 140-летию... Жизнь двигается вперед, а спорт, знаете, помогает. (С улыбкой) бывают сложности, отправился в зал - вся негативная энергия ушла, опять за работу.