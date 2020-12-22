Реконструкция парка Горького может обойтись бюджету в 600 миллионов

Реконструкцию парка начнут только после экспертиз. Фото: Максим КАДАЕВ

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, как будет проходить работа над проектом реконструкции парка Горького. По его словам, работу осложняет статус объекта.

— Парк Горького — объект культурного наследия. В этом случае предполагается сложный механизм (работы – прим.ред). Потому что, повторюсь, это памятник. Здесь невозможно ничего сделать без проведения экспертизы, — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Он напомнил, что в публичных слушаниях проекта участвует комиссия общественников. Именно она и определит, какой именно будет реконструкция. Сити-менеджер предполагает, что работы могут начаться в 2022 году. Средства, по его мнению, потребуются немалые.

— Расходы на реконструкцию парка с учетом восстановления всех фонтанов могут обойтись бюджету в сумму до 600 миллионов рублей, — сообщил глава администрации.

Он рассчитывает, что средства поступят из городского, областного и федерального бюджетов. Основная часть — все-таки из общероссийской казны.

Ранее на заседании Общественного совета при Минкульте был представлен предварительный вариант реконструкции парка. Согласно проекту, в парке заменят инженерные системы и восстановят имеющиеся объекты. Так, компания-разработчик предложила восстановить фонтаны и скульптуры, вернуть балконы на смотровой площадке, установить вазоны на тумбах. В парке также появится детская площадка вместо веревочного парка, теннисные столы, новые лестницы, пандусы и подъемники на входах. Пока что имеющийся проект не устроил членов совета, работа над ним продолжится.

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