Парку Горького в Ростове запланировали вернуть прежний облик

В Ростове в планах реконструировать парк Горького. Фото: соцсети

В донской столице запланировали реконструировать парк Горького. Предварительный вариант уже был представлен на Общественном совете при Министерстве культуры Ростовской области.

По проекту, парк будет являться объектом культурного наследия. Там будут заменены инженерные системы и восстановлены имеющиеся объекты с минимальными изменениями.

Компания-разработчик предложила восстановить фонтаны и скульптуры, а также вернуть парку прежний давно забытый облик. Для этого нужно будет вернуть балконы на смотровой площадке, установить вазоны на тумбах, а на площадке для выставки картин металлическое ограждение заменить перголами. В парке также появится детская площадка вместо веревочного парка, теннисные столы, новые лестницы, пандусы и подъемники на входах в парк.

Было внесено предложение высадить 174 лиственных и хвойных деревьев, более трех тысяч кустарников и почти восемь тысяч многолетних цветов и трав.

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