В Ростове закрыли на реконструкцию пляж на Зеленом острове

В Ростове на реконструкцию закрыли Зеленый остров. Фото: администрация Ростова

В Ростове городские власти запретили купание на пляже на Зеленом острове.

Причиной для этого послужила его предстоящая реконструкция. Место для купания горожан будет закрыто до 1 октября, а именно до окончания купального сезона. И, соответственно, после этого до нового разрешения администрации города не откроется.

- Обращаем Ваше внимание, что муниципальный пляж на о. Зелёный по ул. 29 Линия больше не входит в перечень официальных мест купания. Согласно постановления и.о. главы Администрации города Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова, пляж закрыт на реконструкцию, - сообщили в пресс-службе ростовской мэрии.

Но на данный момент все еще можно купаться на трех городских пляжах, а именно: муниципальном пляже "Дружба" на реке Темерник, расположенном на пересечении улицы Капустина и проспекта Космонавтов; муниципальном пляже на реке Дон (Левый берег); частном пляже "Каррера" по адресу Пескова, 17.

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На это будет потрачено 49,5 миллионов рублей.

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