В Ростове благоустроят пляж на Зеленом острове

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:29:58+03:00

На это будет потрачено 49,5 миллионов рублей

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В Ростове планируется благоустроить пляж на Зеленом острове.

На эти нужды будет потрачено 49,5 миллионов рублей. Заказчиком является управление благоустройства Пролетарского района города.

Компания, выигравшая тендер, должна будет установить три игровых и два спортивных комплекса, качели и шесть тренажеров. А также, согласно документу, на пляже появятся скамьи, урны, беседка и раздевалка. Что же касается игр на свежем воздухе, для них поставят теннисный стол и футбольные ворота, натянут волейбольную сетку. Выполнить все работы нужно до 1 сентября 2020 года. Победителя аукциона определят 19 июня.

Также есть информация о том, что компания «КСБ» получит 600 тысяч на содержание пляжа на Зеленом острове. Перед исполнителем стоит задача убирать мусор с газонов, выкашивать траву. Компании нужно организовать на пляже работу медсестры и трех спасателей. Кроме того, компания должна обеспечить пляж спасательными и пожарными щитами, стендами, спасательным пунктом.

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ИСТОЧНИК KP.RU