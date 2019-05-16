Понтонный мост на Зеленый остров в Ростове-на-Дону закроют на пять дней

16 Май 09:30 2019-05-16T09:39:10+03:00

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Ростовчанин Юрий Моисеев обратился в редакцию "Комсомолки" в вопросом про мост, ведущим на Зеленый остров.

- Не знаете ли, что происходит с понтонным мостом? - спрашивает мужчина. - Видел в начале мая начало работ по ограничению рыбалки с моста, начинали обвешивать металлической сеткой обе стороны моста, какая-то дикость.

Передаем информацию от Департамента автомобильных дорог города. В ведомстве сообщили, что мост будет закрыт на пять дней - с 27 по 31 мая. Отметим, что там будет прекращено движение как транспорта, так и пешеходов.

Напомним, понтонный мост в створе 29-й Линии в Ростове-на-Дону просел 4 ноября, за неделю до разборки и консервации на зимний период. "Отрезанными от большой земли" оказались 400 человек, большинство из которых приехали в тот день пожарить шашлыки. Их вызволяли спасатели. Прокуратура провела проверку и сделала вывод - за мостом очень плохо следили. В результате было решено купить новую переправу, с большей грузоподъемностью. 1 мая движение по ней было открыто, но теперь, похоже, для наладки моста нужны дополнительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU