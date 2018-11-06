Обрушение понтонного моста в Ростове-на-Дону: гусеничный транспортер переправил 15 машин из 122

СЕГОДНЯ 16:03 2018-11-06T16:29:00+03:00

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Понтонный мост в створе 29-й Линии в Ростове-на-Дону стал проседать во второй половине воскресенья, 4 ноября. «Отрезанными от материка» оказались 400 человек, большинство из которых приехали на праздники пожарить шашлыки. Когда отдыхающие уже собрались возвращаться на правый берег, выяснилось, что два мостовых пролета неожиданно ушли под воду. Пройти пешком нереально - воды по горло, а ее температура едва превышала +5 градусов. Хотя из числа рыбаков смельчаки нашлись.

- Грузовик проехал, вот мост и просел, - написали очевидцы в социальных сетях, выложив снимки и видео последствий.

На них хорошо видно, что на Зеленом острове остались сотни людей. На помощь им выдвинулись спасатели. Эвакуация шла несколько часов до полуночи. Между берегами курсировали пять лодок и катеров, которые в общей сложности перевезли четыре сотни человек.

- Настроение нормальное, - отчитался один из рыбаков. - В последнее время переправа выглядела ненадежной. Хорошо, что никто не пострадал!

На следующее утро на правый берег Дона прибыл плавучий кран, который стал поднимать затонувшие секции моста. Поначалу появились сообщения, что машины отдыхающих останутся на острове до окончания ремонта, но позже выяснилось, что легковушки (122 единицы) поможет перевезти плавающий гусеничный транспортер МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/676598" frameborder="0"></iframe> Эвакуация машин с Зеленого острова. Ростов-на-Дону 6.11.2018.

Напомним, жилых и капитальных строений на Зеленом острове нет, но есть базы отдыха, гостиницы и оздоровительные лагеря. Сам же мост на зиму разбирают - это планировали сделать в следующие выходные.

В первую очередь эвакуировали людей, сейчас - машиныФото: ГУ МЧС России по РО

КСТАТИ

15 лет назад хотели приобрести новую понтонную переправу

В «нулевых» в Ростове-на-Дону поднимался вопрос приобретения новой переправы в связи с высокой степенью износа старого моста. На то время она бы обошлась примерно в 3,5 млн рублей (денег, которые собирали за проезд, не хватало даже на содержание). По информации «КП», проблема была в том, что некоторые базы отдыха не действовали, и их владельцы отказались вкладывать свои средства в реанимацию моста. А городские власти отдавали приоритет строительству другого перехода - в створе улицы Сиверса, который впоследствии получил название «Темерницкий».