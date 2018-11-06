С отрезанного от Ростове-на-Дону Зеленого острова в начали вывозить автомобили

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-06T10:49:55+03:00

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Сегодня утром, 6 ноября, ростовские спасатели сообщили, что началась эвакуация личных автомобилей людей, которые 4 числа оказались отрезаны от остального мира на Зеленом острове. Напомним, из-за затонувших секций понтонного моста кусочек суши посреди реки Дон остался без переправы, а в это время на нем, как обычно, отдыхали рыбаки и любители шашлыков. Спасатели перевели на лодках более 400 человек, кто-то добрался до большой земли вплавь. А вот машины отдыхающих оставались на острове, так как мост еще не восстановили.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, с 8:30 началась эвакуация автомобилей, их перевозят с помощью плавающего гусеничного транспортера, который прибыл с Донского спасательного центра.

- По уточненным данным, 122 автомобиля находятся на Зеленом острове. До восстановления моста транспорт будут эвакуировать, - рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.