2019-05-01T15:44:16+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открыли движение по понтонному мосту на Зеленый остров

Первые водители уже испытали переправу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В Ростове-на-Дону открыли понтонный мост на Зеленый остров. Очевидцы сообщают, что на переправе действует реверсивное движение, хотя новая конструкция значительно шире предыдущей (вторую полосу обещают открыть летом).

Напомним, понтонный мост в створе 29-й Линии в Ростове-на-Дону просел 4 ноября (за неделю до разборки и консервации на зимний период). «Отрезанными от материка» оказались 400 человек, большинство из которых приехали на праздники пожарить шашлыки. На помощь пришли спасатели.

Прокуратура провела проверку и сделала вывод - за мостом очень плохо следили. В результате было решено купить новую переправу. Она отличается большей грузоподъемностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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