В тюрьму через четверть века: обвиняемого в нападении на Буденновск признали виновным

Обвиняемый только частично согласился с судом. ФОТО: Южный окружной военный суд

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове состоялось оглашение приговора Аслану Даудову. Он признан виновным в том, что состоял в банде террориста Шамиля Басаева и участвовал в нападении на Буденновск в 1995 году.

Аслан Даудов услышал свой приговор спустя 25 лет после трагических событий в Буденновске. Как сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда, он признан виновным в участии в бандформировании, в захвате заложников, терроризме и умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Сам Даудов вину признал частично. И прятал свое лицо от объектива фотокамеры во время вынесения приговора.

Террористы напали на Буденновск 14 июня 1995 года. На «Жигулях», перекрашенных под машины милиции, и трех грузовиках более 160 человек прорвались через территорию Дагестана в Ставропольский край. Расстреляли патрульных милиционеров, попытавшихся преградить им дорогу, напали за здание местного РОВД, администрацию, дом детского творчества, пожарную часть, банки, дома простых жителей. На улицах, в частных домах и административных зданиях бандиты взяли в заложники около 600 человек. И для устрашения города согнали их к цистерне с топливом, которую обещали взорвать.

К вечеру террористы захватили здание центральной больницы, где в тот момент находились 650 пациентов и 450 сотрудников. Остальных заложников тоже пригнали в больницу колонной, безжалостно расстреляв тех, кто пытался сбежать. Всех захваченных людей удерживали в больнице до 19 июня. Здание медучреждения заминировали.

Бандиты потребовали к себе журналистов и переговорщиков. И выдвинули требования о выводе федеральных войск из Чечни. Предпринятый штурм больниц оказался неудачным. Террористы прикрывались заложниками как «живым щитом». Начались переговоры. После заключения соглашений, бандиты вытребовали себе коридор обратно в Чечню, транспорт, и заявили, что часть заложников отправятся с ними. Из Буденновска все выехали колонной из семи автобусов и рефрижератора. Среди заложников были как жители Буденновска, так и представители администрации, депутаты, журналисты.

В результате вооруженного нападения на Буденновск 129 человек погибли, 415 получили огнестрельные ранения.

Тогда бандитам удалось уйти. Но спустя время их нашли. В частности, одиозный главарь террористов Шамиль Басаев убит в 2006 году.

Судебный приговор не вступил в силу, подсудимый может его обжаловать.

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