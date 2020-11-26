Присяжные признали ростовскую «Синюю бороду» виновным

Громкое дело в Ростовском областном суде подходит к концу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коллегия присяжных вынесла вердикт по громкому уголовному делу бывшего адвоката . Он обвиняется в убийстве одной из своих бывших жен с особой жестокостью и в организации поджога машины другой своей бывшей жены. А помогал ему в этом приятель.

Известно, что сразу после скандала мужчина был лишен адвокатского статуса. И вину категорически не признает. А вот его друг признался в соучастии и рассказал, как все было, согласно его версии.

Фигуранты этого дела доверили решать свою судьбу присяжным. Перед ними выступали в суде и родители убитой жены адвоката. Звучали просто душераздирающие подробности отношений между супругами.

Выступала перед присяжными и другая бывшая жена адвоката. Она рассказала, что скандалы с ним не прекращались и после развода. И он может быть причастен к тому, что прямо возле суда Новошахтинска в результате поджога сгорела ее машина. В то самое время, когда они с ним в суде решали вопросы, касающиеся их имущества и жизни после расторжения брака.

И вот 25 ноября коллегия присяжных заседателей посчитала доказанными события, описанные в обвинительном заключении и вынесла обвинительный вердикт. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов», присяжные совещались полтора часа. И вердикт «виновны» и не заслуживают снисхождения, вынесли единогласно.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 2 декабря. А далее последует приговор.

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