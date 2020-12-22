Из пня – в произведение искусства: деревянная статуя сотрудника ГАИ появилась на Дону

Деревянный полицейский появился в Азове. Фото: Артура Логинова

Необычную скульптуру установили в небольшом донском городке Азове. На пне умельцы поместили фигуру госавтоинспектора, выпиленную из дерева. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» узнал историю создания необычного постамента.

Теперь здесь - популярная фотозона. Фото: Артур Логинов

КАК ПРЕОБРАЗИТЬ ПЕНЬ

Как пояснили в пресс-службе азовского ГИБДД, во дворе МРЭО находилось старой сухое дерево, которое могло рухнуть в любой момент. Поэтому приняли решение о том, чтобы дерево спилить. Однако рабочий, перед которым стояла эта задача, оказался человеком креативным.

- У меня есть друг, который занимается резьбой по дереву. Так вот, я предложил полицейским такой вариант: из пня, который останется после спила, сделать какую-нибудь фигуру, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды" Артур Логинов.

Правоохранителям идея понравилась и работа закипела.

Артур Логинов (слева) и Олег Якубович (справа) - авторы и реализаторы идеи. Фото: Артур Логинов

МЕСТО ДЛЯ СЕЛФИ

Однако во время спила выяснилось, что дела идут не совсем по плану. Дерево отказалось настолько ветхим, что из него невозможно было бы вырезать скульптуру.

Тогда Артур вспомнил, что у него дома лежит бревно редкой породы дерева, - айлант высочайший или, как его еще называют, китайский ясень. Этот материал Артур передал Олегу Якубовичу, который и смастерил статую.

Фигура получилась очень милая. У деревянного постового – доброе лицо, во рту – свисток, а в руках – жезл.

Ее и установили на пень, который образовался во дворе МРЭО.

Теперь эта статуя стала локацией для многочисленных селфи. Каждый, кто приходит в МРЭО, старается сфотографироваться около постового

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