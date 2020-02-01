2020-02-01T16:05:32+03:00
Общество

Памятник погибшей собаке Лизе установили рядом с ТЦ «Горизонт»

Собака долгое время находилась под опекой Дана Полонского
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поставили памятник собаке. Фото: "Ростов Главный"В Ростове поставили памятник собаке. Фото: "Ростов Главный"
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В Ростове у главного входа в ТЦ «Горизонт» поставили памятник собаке Лизе.

Это животное имеет целую историю. Собаку сбили на территории «Горизонта» много лет назад. Ее подобрал директор ТЦ и отвез к ветеринару. После этого решено было оставить ее под крылом Дана Полонского. Ей организовали даже кормушку, которая стояла рядом с магазином DNS. Собака была доброй и спокойной, никогда никого не трогала, а иногда даже гуляла по коридорам ТЦ.

В марте животное повредило лапу. Ее долго лечили, возили в ветклинику, но собака угасала не по дням, а по часам, она стала менее активной, а лапа постоянно была в зеленке. В конце концов болезнь оказалась сильнее и 17 сентября 2019 года Лиза скончалась.

И вот сегодня, 1 февраля, рядом с торговым центром открыли памятник погибшему животному. Внизу была выгравирована цитата Чака Паланика: «Человечность определяется не по тому, как мы обращаемся с другими людьми. Человечность определяется по тому, как мы обращаемся с животными.»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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