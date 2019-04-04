В Ростове-на-Дону зоозащитники отбили пса, просящего милостыню для цыганской семьи.

Огромного дворнягу Тошу видели во всех крупных городах Ростовской области - Таганроге, Новошахтинске, Шахтах и сразу нескольких районах Ростова-на-Дону. Прохожих умилял этот пес, который держал в зубах пластиковое ведерко и собирал себе «на косточку» в городских переходах. Трогательные фото с собакой частенько появлялись в городских пабликах, вызывая сотни комментариев и тысячи лайков. Вот только что скрывалось за милой курточкой (многие считали, что ее надел заботливый хозяин, - прим. авт.), в которую была одета псина? Об этом узнала ростовчанка Мария Теплякова, которая подошла к собаке поближе.

Огромного дворнягу Тошу видели во всех крупных городах Ростовской области.Фото: Личный архив героя публикации

«КОРМИТ МЕНЯ, ЖЕНУ И ДВОИХ ДЕТЕЙ»

- Я шла по переходу на Ленина и увидела Тошу, - рассказала она «КП» - Ростов». - Казалось, что у него нет сил даже сидеть. Ведерко стояло рядом, а глаза смотрели на меня с такой щемящей тоской, что я просто не могла пройти мимо. Стала спрашивать местных торговцев, не видел ли кто-то из них хозяина собаки. Мне указали на курчавого черноволосого мужчину. Когда тот подошел ко мне и к Тоше, пес из последних сил подскочил и схватил свое ведерко. Мне показалось, что ему просто нельзя было находиться в другом положении: чуть что - пинок в бок.

Женщина решила проверить свои подозрения.

- Я попросила хозяина собаки снять с пса куртку, - продолжает собеседница. - Он отказался это делать. Но когда я все же увидела изможденный скелет, обтянутый кожей, то прямо задала ему вопрос: «Бьете?» Он ответил: «Нет. Пес сбежал, гулял с дворовыми - они его и покусали. Да и зачем мне это делать, если собака кормит меня и всю семью - жену и двоих детей?»

Пса отмыли и подлечили.Фото: Личный архив героя публикации

«МНОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕМАТОМЫ НА ТЕЛЕ»

Но ростовчанка настаивала: псу нужна помощь ветеринара. Мужчина ни в какую не хотел отдавать кормильца.

- Тогда я пригрозила полицией, - говорит зоозащитница. - Мужчина только отмахнулся, заявив: «Пожалуйста, меня туда чуть ли не каждый день забирают. Вот только предъявить им нечего, потому отпускают».

Мария, юрист по образованию, сразу нашла статью, по которой могут привлечь хозяина Тоши, - «Жестокое обращение с животными» (до трех лет лишения свободы). Только после этого он сдался, махнул рукой и сказал: «Нужна? Забирайте и катитесь на все четыре стороны!»

К слову, в клинике стало ясно: пес был не только искусан, на его теле были множественные гематомы.

- Более того, первую неделю, пока жил у меня дома, он не издал ни звука, - говорит Мария. - Я думала, что ему перерезали связки, чтобы молчал. Но, когда Тоша все же подал голос, я была на седьмом небе от счастья. Оказывается, он просто раньше боялся это делать.

Теперь Тоше ищут любящую семью.Фото: Личный архив героя публикации

«КТО ИЗ НАС СТОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ?»

Надо сказать, что к мужчинам Тоша до сих пор относится очень настороженно. Впрочем, как и к обувной ложке, которую его спасительница по привычке взяла, чтобы надеть ботинки. Было ясно, что с ней пес знаком не только теоретически.

К сожалению, сама Мария не смогла оставить у себя собаку. Сейчас Тоша находится на передержке, ему ищут любящую семью.

- Он выполняет все команды, дает перебитую лапу и знает, что туалет на улице, - говорит Мария.

Пес работал в любую погоду.Фото: Личный архив героя публикации

А еще женщина обратилась ко всем сердобольным горожанам с просьбой:

- Не подавайте псам, которые просят милостыню. Когда вы это делаете, помните: собаке достаются лишь крохи, - говорит она. - Пока я стояла с бывшим хозяином Тоши, то подсчитала: прохожие опустили в его ведерко 500 рублей за 20 (!) минут. Кто из нас столько зарабатывает?! Сложно представить, сколько он мог зарабатывать. Поэтому собаки для таких хозяев - бизнес. Хотите помочь бедняге - возьмите его домой - пусть живет в доброте, любви, ласке и заботе.