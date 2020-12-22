В Ростове-на-Дону приняли городской бюджет на 2021 год

Утвержден бюджет на 2021 год. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону 22 декабря на заседании городской думы местные депутаты спрогнозировали бюджет на 2021 год.

Прогнозируемы доходы бюджета более — 37 миллиардов рублей, расходы — 38,3 миллиарда. Дефицит бюджета — 1,3 миллиарда рублей. Основная часть расходов снова пойдет на социальные нужды. По словам главы администрации Алексея Логвиненко, в приоритете — строительство школ и детских садов.

— В этом году мы строим три школы. Одновременно строим восемь детских садов. Строительство пяти детских садов и двух школ продолжится в 2021 году. Утверждено строительство школы в Советском районе. Это будет самая большая и современная школа на Юге России, — прокомментировал глава администрации.

По его словам, власти выполнят обещания, которые давали жителям микрорайона Суворовского. В бюджете предусмотрены средства на строительство подстанции скорой помощи и поликлиники, на покупку автомобилей «неотложки». Кроме того, появятся три модульных здания, чтобы увеличить количество мест в детских садах.

Несмотря на ситуацию с коронавирусом, в этом году власти не сократили ни одну статью расходов. Напротив, по словам Алексея Логвиненко, расходы увеличились с прогнозируемых 32 до 41 миллиарда рублей. В основном рост произошел за счет поступлений из федерального бюджета. При этом доходы в 2020 году составили 40,2 миллиарда рублей.

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