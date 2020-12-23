Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: число зараженных превысило 48 тысяч человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 385 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 23 декабря прирост за сутки - 385 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 48 168 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 385 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 230 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 1 859 дончан. Выздороветь удалось 38 809 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1146. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 28 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (168), Таганроге (22), Батайске (13), Гукове (11), Каменске-Шахтинском (11), Верхнедонском (11), Сальском (11) районах, Новошахтинске (10), Константиновском (10), Неклиновском (10) районах, Волгодонске (9), Новочеркасске (9), Красносулинском (9), Шолоховском (9), Азовском (8), Миллеровском (8), Орловском (8), Чертковском (8) районах, Азове (7), Цимлянском (7), Кагальницком (5), Кашарском (5) районах, Шахтах (4), Пролетарском (4), Багаевском (3), Зерноградском (3), Заветинском (1), Тарасовском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 38,7 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 38,2 % - от 46 до 65 лет, 13,3 % - от 66 до 79 лет, 4,9 % - старше 80 лет, 4,9 % - дети. В стационарах содержится 3 021 пациент. Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин, 37, 70, 71, две по 72 года, 74, 80, 83, 84, 89, 93 лет, и 12 мужчин – 62, 66, 68, три по 70 лет, 74, 80, 82, два по 83 года, 84 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 31 944 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 102,79 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 134,74 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 3 032 теста на коронавирус. За весь период было выполнено 1 333,89 тысячи исследований.

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