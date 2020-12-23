Новый год в Ростове-на-Дону 2020: работа поликлиник, вакцинация, бесплатные лекарства и тесты на ковид. В Ростове-на-Дону прошел оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нем решали, какие действия нужно предпринять, чтобы во время январских каникул не начался всплеск заболеваемости ковид-19.БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ОТ КОВИДАПервым с отчетом перед губернатором выступил и.о. регионального минздрава Александр Крат. Он отметил, что уже закупили лекарства для больных ковидом, которые лечатся дома. (напомним, указом президента теперь эти препараты выдают бесплатно – прим. ред.).- Препаратами уже обеспечены больше 22 тысячи пациентов. Общая сумма, которая была потрачена на закупку, составила более 113 миллионов рублей. Кроме того, в область поступили еще дополнительно 87 миллионов рублей на те же цели. Тех пациентов, у которых будет выявляться коронавирус, мы сможем бесперебойно обеспечивать, в том числе, и в новогодние праздничные дни, - отметил Александр Крат.Также он сообщил, что министерство постоянно проводит мониторинг на наличие средств индивидуальной защиты в медучреждениях.- В настоящее время средств защиты для медперсонала в больницах хватит на 52 дня. А запасов препаратов на лечение ковида в стационарах - на период от 10 до 65 дней, - рассказал Александр Васильевич.Он отметил, что есть проблемы по некоторым позициям. Речь, в частности, идет об иммунодепрессантах. Их хватает не всем.ВАКЦИНАЦИЯЧто касается вакцинации от коронавируса, то сейчас в области имеются 3 400 доз вакцины, работает 12 медицинских организаий по вакцинации медработников. При этом 365 из них уже сделали прививки.- Кроме того, в область поступили 1000 доз вакцины из Новосибирского института «Вектор», - отметил спикер.Что же касается медицинских кадров, то в настоящее время все ковидны госпитали укомплектованы необходимым количеством врачей. Активно ведется работа с медицинским университетом. Более 1000 студентов и ординаторов работают в первичном звене и в ковидных госпиталях, более 1000 студентов медколледжей также трудятся в первичном медицинском звене, а многие из них стали еще и волонтерами по доставке лекарств домой больным.По словам Александра Крата, в последнее время отмечается большая загрузка больниц, в которых лечатся больные с новой коронавирусной инфекцией. Загруженность коечного фонда составляет 87 процентов, при этом в ковидных госпиталях нет проблем с доставкой кислорода.КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОЛИКЛИНИКИ В ПРАЗДНИКИ- Хочу сказать, сколько бы мы не делали для открытия новых коек для пациентов с коронавирусом, их всегда будет недостаточно, если мы не будем выполнять основные принципы – соблюдение всех утвержденных ограничительных мер, - уверен Александр Васильевич, напомнив, что самолечение недопустимо. А контроль состояния амбулаторного пациента обязателен.- В праздники медработники должны и обязаны продолжать работать, - озвучил он. - Необходимо обеспечить максимальный прием пациентов. Если в прошлые годы мы предлагали поликлиникам работать два или три дня в течение праздничных дней, то сейчас служба неотложной помощи и дежурные службы поликлиники должны работать в праздничные дни в ежедневном режиме. Это обеспечит максимальный прием пациентов и поможет в борьбе с ковидом. Хотелось бы, чтобы диагностические службы осуществляли работу практически в круглосуточном режиме, это – кабинеты рентгенодиагностики, компьютерной диагностики, лабораторная служба, которая осуществляет забор материалов для тестирования на ковид, и естественно, надо переговорить с аптечными сетями, чтобы в период праздников осуществлялась выдача льготных препаратов, - отметил Крат.КАК БУДУТ ДЕЛАТЬ ТЕСТЫ?Губернатор Ростовской области Василий Голубев спросил у и.о. министра здравоохранения, как в новогодние дни построят систему с тестированием на ковид.- Планируем, что будут работать все лаборатории в ежедневном режиме. 31 декабря лаборатории будут работать по полной загрузке до последнего анализа. Возможно, выходной будет только 1 января, - ответил Александр Крат.Также, по его словам, возможно, придется развернуть дополнительные койки на территории Аксайской ЦРБ, в одной из больниц в Шахтах и в больнице Новошахтинска.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростовской области нашли районы, «избавившиеся» от коронавирусаВ Роспотребнадзоре рассказали, в чем секретРуководитель Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что в регионе появились районы, в которых за неделю никто не заразился коронавирусом.Это Советский сельский район, Мартыновский и другие районы. Но, как выяснилось, для радости повода нет.А В ЭТО ВРЕМЯ:Новые ограничения из-за коронавируса в декабре 2020 могут ввести в Ростовской областиВыясняем, какие ограничения могут ввести в Ростовской области в декабре 2020Новые ограничения из-за коронавируса в декабре 2020 могут ввести в Ростовской области. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией рассказал заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. Он озвучил ряд предложений, которые необходимо реализовать для предотвращения аспространения новой коронавирусной инфекции.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.