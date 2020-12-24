В Ростове-на-Дону на 24 декабря прирост за сутки - 379 человек.В Ростовской области коронавирусом заразились уже 48 547 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 379 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 256 человек. Врачи не смогли спасти жизни 1 887 дончан. Выздороветь удалось 39 193 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 1155. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.- Новые инфицированные зарегистрированы в 36 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (170), Таганроге (23), Волгодонске (12), Азове (11), Батайске (11), Новочеркасске (9), Верхнедонском (9), Миллеровском (9), Орловском (9), Сальском (9) районах, Каменске-Шахтинском (8), Шахтах (8), Неклиновском (8), Цимлянском (8), Шолоховском (8), Чертковском (7), Азовском (6), Волгодонском (6), Константиновском (6), Красносулинском (6) районах, Новошахтинске (5), Зерноградском (5) районе, Гукове (4), Аксайском (4), Багаевском (2), Дубовском (2), Матвеево-Курганском (2), Морозовском (2), Октябрьском (2), Тарасовском (2) районах, Донецке (1), Веселовском (1), Каменском (1), Мясниковском (1), Семикаракорском (1), Усть-Донецком (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.Среди новых заболевших 25,3 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 43,3 % - от 46 до 65 лет, 18,2 % - от 66 до 79 лет, 5,8 % - старше 80 лет, 7,4 % - дети. В стационарах содержатся 2 910 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали 16 женщин, 19, 39, 52, 53, 54, 60, 65, 67, 68, две по 71 году, 74, две по 75 лет, 80, 81 года, и 12 мужчин – два по 61 году, 64, четыре по 71 году, 72, 79, 83, 84, 95 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Врачи следят за состоянием 32 295 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 103,11 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 135,4 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 8 425 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 1342,32 тысячи исследований.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 23 декабря 2020 года: число зараженных превысило 48 тысяч человек.Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 23 декабря.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!