В чем встречать Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: несмотря на пандемию и, как следствие непростой год, все с нетерпением ждут праздников. Девушки и женщины задаются вопросом, что надеть в главную ночь года, ведь так хочется быть красивыми, радовать себя и окружающих. Известный дизайнер и модельер с мировым именем Елена Грималовская из Ростова-на-Дону рассказала читательницам «Комсомолки» о последних трендах, и о том, от чего стоит отказаться.НА КОРПОРАТИВЕУ многих на повестке дня праздничный вечер с коллегами. И для того, чтобы быть неотразимой на корпоративной вечеринке, вполне будет уместен костюм. Елена Грималовская рекомендует свободные элегантные пиджаки, а под ним – корсет из тонкой костюмной ткани.- Пиджак можно снять, и вы будете в деловом корсете. Он смотрится не менее сексуально, чем кружева. Также никто не отменял вечернее бандажное платье, допускается длина мини, и, вообще, максимум открытости. Но, опять же, вещь не должна быть пошлой, - продолжает дизайнер.А вот для вечернего платье идеально подойдет черно-белая цветовая гамма.- Если вы хотите однотонное черное платье, то оно должно быть фактурным, иметь сложный вид. Его можно сшить из бархата, украсить пайетками, - говорит Елена.ЧТО АКТУАЛЬНО ДЛЯ ДОМАШНЕГО ВЕЧЕРАРоссийский дизайнер отметила, что сейчас появилась новая тенденция. Так, для новогодней ночи дамы заказывают… халаты, а иногда и милые пижамы. Модельер объясняет это тем, что многие будут встречать 2021 дома.- Женщины заказывают необыкновенные домашние уютные халаты и пижамы, - рассказывает Елена. - Главный акцент делается на том, что все должно быть уютным и домашним! Одно время я даже думала: «Ну как так Новый год встречать?». А потом поняла - сейчас ведь идет поток негативной информации, а душа девчонок борется с этим. Они хотят быть маленькими теплыми солнышками в доме. Произошла трансформация из женщины-вамп – в домашнюю кошечку.При этом дизайнер подчеркивает – халат на Новый год вовсе не означает что-то бесформенное. Халатно-пижамный вариант должен быть однозначно нарядным. При этом не обязательно использовать шелк, он не настолько комфортный.- Предлагаю уютные ткани - это велюр, тонкий стрейчевый трикотаж, элегантное кружево или же высший пилотаж - креш-бархат, - продолжает Елена. - Самое интересное, что эти халатики можно потом носить еще и на островахЦВЕТ И ДЛИНА ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕКак советует дизайнер, цвет изделия следует подбирать под цвет кожи.- Кипельно-белый категорически не приветствуется! Лучший цвет - экрю! Или же лавандовые и сиреневые оттенки, которые будут актуальны уже весной, - комментирует дизайнер.При этом длина новогоднего халата может быть разной: и мини, и в пол, допускаются разрезы.Но, конечно, надо понимать, в каком окружении вы встречаете праздник. Если с детьми и со старшим поколением, то тут излишняя сексапильность. Если же это вечер наедине с любимым, то глубокое декольте будет уместно.При этом халаты можно украсить кружевом, бусами, принтом, пайетками или брошью.УКРАШЕНИЯЧто касается украшений, то Елена советует выбирать серебряные или из белого золота.- У нас же год серебристого быка! - объясняет модельер и добавляет: \\"Говорят, что бык не любит красное\\". Но я считаю, что красный маникюр вполне уместен и не стоит от него отказываться.Дизайнер уверена, что одежда в Новогоднюю ночь должна быть такой, чтобы девочка, которая мечтает о принце, встретила его в этом году. А дама, которая хочет семейного счастья, обрела его именно в это праздничное время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Как из колхозницы превратиться в модницу: ростовский стилист рассказал об антитрендах летаОбъясняем, о каких вещах следует забыть, если не хотите выглядеть безвкусноКаждая девушка мечтает выглядеть одновременно стильно и оригинально. Однако в погоне за модой можно легко «слиться» с толпой, а то и вовсе приобрести нелепый вид. Стилист Елена Кадыгробова рассказала о главных трендах и антитрендах лета, а также об основных ошибках при выборе гардероба