Как из колхозницы превратиться в модницу: главные антитренды лета

Каждая девушка мечтает выглядеть одновременно стильно и оригинально. Однако в погоне за модой можно легко «слиться» с толпой, а то и вовсе приобрести нелепый вид. Стилист Елена Кадыгробова рассказала о главных трендах и антитрендах лета, а также об основных ошибках при выборе гардероба.

Опасная оригинальность

По словам стилиста, девушки часто ошибаются, желая выглядеть более женственно. Часто это приводит к противоположному эффекту — безвкусице и пошлости.

— Многие носят обтягивающую одежду, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры. Однако более выгодно смотрятся облегающие фасоны. А самые смелые могут облачиться в oversize - объемную одежду. Такие модели и удобны, и актуальны, – рассказывает специалист.

Отказаться стоит и от так называемых бандажных платьев — обтягивающих моделей из эластичной ткани. Свободное платье также может подчеркнуть фигуру, но при этом не будет сковывать движения.

Долгое время среди модниц были популярны рваные джинсы. Особенным успехом пользовались узкие «скинни». На самом деле такие джинсы не добавляют шарма ни одной красавице. От рваных «скинни» лучше отказаться в пользу более спокойной одежды.

Не актуальны и другие «оригинальные» предметы гардероба. Среди антитрендов — кроссовки на танкетке и спортивные костюмы с кружевом и стразами.

Не стоит пополнять гардероб однотипными джинсами и футболками. Фото: instagram.com/stilistrostov/

Стилист назвала и самые распространенные ошибки модниц. Так, девушки часто пополняют гардероб «клонами» – покупают однотипные джинсы и футболки. Не нужно приобретать очередную одинаковую модель, даже если она вам «ну очень по фигуре или к лицу».

Вообще, к выбору одежды важно подходить более осознанно. Постарайтесь воздержаться от импульсивных покупок. Сначала может показаться, что эта смелая и яркая вещь вам просто необходима. Позже «находка» может отправиться пылиться в шкафу.

Экономить на обновках тоже нужно с умом. Дешевая, но некачественная одежда может быстро выйти из строя. Помните, что скупой платит дважды.

Универсальный модный гардероб

Есть и модные тренды, которые подойдут любой девушке. Стилист советует обратить внимание на такую модель, как юбка с запахом.

— Я обожаю эту деталь женского гардероба. Применяю ее вне зависимости от веяний моды. Юбка будет выглядеть актуально на высокой посадке, длины миди, – комментирует стилист.

В тренде – приталенные платья из кружева. При этом любая девушка будет выглядеть не менее женственно в брючном костюме. Отличный вариант — костюм мужского кроя с жилеткой.

Летом стоит отдать предпочтение юбке с запахом или приталенному платью. Фото: instagram.com/stilistrostov/

Самый модный материал в этом сезоне — деним.

— Можно одеваться в одежду из денима с ног до головы! Надевайте джинсы с рубашками, куртками из денима. Очень актуально, если куртка будет надета на голое тело, - советует Елена.

Не секрет, что девушки хотят выглядеть хорошо в любом сезоне. Вне зависимости от веяний моды главное — подобрать правильный базовый гардероб. По словам стилиста, универсальная формула включает десять элементов. Среди них – юбка, брюки, джинсы, белая футболка, футболка с принтом, рубашка из льна или хлопка, блуза, топ, жакет и платье (сарафан или комбинезон). В каждый сезон желательно иметь по две — три пары обуви, например, кроссовки и босоножки на невысоком каблуке. Образ могут выгодно дополнить аксессуары: украшения, ремни, очки и другое.

Один из трендов – юбка с запахом. Фото: instagram.com/stilistrostov/

При наличии базового гардероба можно получить массу интересных образов. Чем нейтральнее и монохромнее по цветам и оттенкам будет одежда, тем лучше она будет сочетаться между собой. Проще будет дополнить этот гардероб яркими, акцентными вещами.

К нейтральным цветам относятся: белый, серый, бежевый, синий, бордовый, черный.

— Если все вещи будут сочетаться по цветам и стилю, вы сможете составить огромное количество комплектов, которые будут закрывать ваши потребности в одежде. Вы будете довольны своим внешним видом и гардеробом. Проверено на себе и моих клиентах!

Женственной можно быть не только в платье, но и в брючном костюме. Фото: instagram.com/stilistrostov/

Немного о пляжной моде

Туристический сезон еще не завершился, а, значит, по-прежнему актуальна пляжная мода. Ранее стилист Мирослава Лепская рассказала, что сейчас особенно популярны купальники в двух стилях.

Одно из направлений — спорт в духе 80-х и 90-х. Стоит выбрать варианты ярких химических цветов. На пике популярности — купальники, напоминающие костюм серфера.

Второе модное направление — сафари. Хорошо смотрятся купальники из ткани нюдовых и песочных оттенков, цвета хаки, пыльно-лососевого оттенка. Для такого образа важны декоративные элементы, например, тонкий поясок в тон у совместного купальника, всевозможные жгутики и переплетения. Актуальны вещи с запахом, — поясняет специалист.

Поверх купальника можно надеть льняную рубашку или легкий сарафан. Необходимо подобрать пляжную одежду, которая будет гармонировать по фактуре и рисунку. Даже продуманный образ можно легко разрушить, казалось бы, незначительной деталью. Например, наряд будет выглядеть иначе, если будут контрастировать лямки купальника и одежды.

В этом сезоне снова актуальны сумки из соломы или мешковины. Фото: instagram.com/mirolepa/

Еще одна идея — надеть поверх купальника кроп-топ похожего оттенка и шорты. Стоит также обратить внимание на такой популярный элемент гардероба, как шорты. Для пляжа подойдут варианты из льна, вискозы, денима и хлопка. Для прогулок по городу подойдут шорты из более плотной ткани.

Многим девушкам трудно подобрать к наряду правильные аксессуары. Украшения, шляпки и сумочки могут как выгодно дополнить образ, так и сделать его избыточным.

Каждое лето актуален такой аксессуар, как соломенная сумка. Сейчас установился тренд на плетеные макси-сумки, в чем-то даже напоминающие рыночные сумки из 90-х. В качестве материала подойдет не только плетеная соломка, но и мешковина. Однако в погоне за модой не стоит забывать об индивидуальных особенностях.

— Сумка должна подходить вам по размеру. Если девушка миниатюрная с ростом до 167 сантиметров, ей лучше приобрести сумки среднего размера. Если девушка высокая, то можно отдать предпочтение крупным изделиям, - говорит стилист.

Этим летом девушки могут не скромничать и выбирать яркие аксессуары. В тренде крупные украшения с активными камнями в духе этники и даже бохо: широкие браслеты, акцентные серьги, массивные ожерелья.

С обувью ситуация прямо противоположная. Стилист советует выбрать простые удобные модели. Для пляжа и городских прогулок подойдут вьетнамки. Модные тренды — настоящий подарок для любителей комфорта. Можно надеть спортивные сандалии и эспадрильи. Актуальны и так называемые сандалии-резинки, которые фиксируют ступню сверху и на пятке.