Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 25 декабря 2020 года: COVID-19 унес жизни почти двух тысяч человек. Медики отмечают прирост зарегистрированных заболевших за сутки на 388 человек.Новые случаи заражения лабораторно подтвердились в 38 городах и районах региона. Больше всего - в Ростове-на-Дону. В донской столице за сутки обнаружили 127 новых случаев заражения у сдававших тесты, а в соседнем Батайске - 34, что почти в три раза больше, чем днем ранее.Всего по одному новому зараженному коронавирусом - в Боковском, Егорлыкском и Красносулинском районах Ростовской области.Сейчас лечение в стационарах донского региона получают 2803 пациента. Врачи решили подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких 260 человек.К сожалению, донские медики не смогли спасти за минувшие сутки жизни 26 человек с COVID-19. Смертельно опасный вирус унес жизни 14 женщин, а также 12 мужчин. Врачи отмечают, что все они были в возрасте от 40 до 90 лет - с хроническими заболеваниями, которые осложняли лечение.Жертвами пандемии коронавируса с этой весны стали уже 1937 человек.Сейчас медики следят за состоянием здоровья 32988 человек. Все они оказались под наблюдением из-за подозрительных результатов исследования или контакта с заразившимися коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Усилить меры по предупреждению COVID-19 предложил глава Роспотребнадзора Ростовской областиА еще назвал дату начала зимних каникул для школьников (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.