Вопиющий случай человеческой жестокости по отношению к животным произошел в Ростове-на-Дону. В многоквартирном доме в Александровке по адресу 40-летия Победы № 73/8 в подвале оказались замурованы больше 10 кошек с котятами.Одна из жителей дома рассказала, что сварщик проводил работы в их здании, часть работ проходила в подвале. Вскоре ее соседи, проживающие на первом этаже, стали слышать из подвала дома жалобный писк и мяуканье.Люди знали, что в подвале их дома нашли приют бездомные кошки с котятами. Раньше хвостатые могли выбираться из подвала на поиски еды и на прогулки. После работ сварщика все выходы оказались закрыты.Неравнодушная ростовчанка решила спуститься в подвал, чтобы вытащить кошек, но эта попытка оказалась безуспешной. Дверь подвала была закрыта на замок. Потом женщина попыталась выбить несколько кирпичей с торца дома, но ничего этим не добилась.- Котята маленькие, может быть, смогут выползти в щели, а взрослые кошки останутся там умирать. Животные долго не протянут без еды, воды и света, - говорит ростовчанка. – Это какой-то кошмар! Мне обидно, что в доме, где проживают нормальные люди, никто не возмущается живодерству.Горожанка искала помощи и в управляющей компании дома, но пока ничего не добилась.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мисс Россия» поделилась секретом, как не опьянеть в новогоднюю ночьТатьяна Котова также подробно рассказала, как избавиться от похмелья (подробности)АЛЛО!Вам что-либо известно о фактах, связанных с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков? Сообщите анонимно об этом по телефону 8 (863) 249-34-44.Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.