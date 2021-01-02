В Ростовской области на трассе из Волгограда микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем. В микроавтобусе находились две семьи, дети доставлены в больницу.Микроавтобус Нyundai H1 двигался по трассе из Волгограда в сторону М4-«Дон». Ночью в Ростовской области наблюдался туман, видимость снизилась. На 249 километре трассы в сторону Каменска около четырех утра микроавтобус столкнулся со встречным грузовиком Renault. 37-летний водитель и находившиеся на передних креслах пассажиры — мужчина и двое женщин — погибли, сообщили в областном управлении ГИБДД.Сидевшие на задних креслах дети 11, 8 и 9 лет выжили, получили травмы. Спасатели, прибывшие на место инцидента, доставили детей в больницу Тацинского района. Сейчас они в безопасности.Инспекторы находится на месте аварии, чтобы разобраться в ее причинах. В управлении ГИБДД призвали водителей по возможности использовать противотуманные фары или вовсе не выезжать на трассы при плохой видимости.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.