3 января 2021 года погода в Ростове-на-Дону удивит горожан по-весеннему теплой погодой. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в дневное время.Так, согласно сервису Яндекс.Погода, с утра и до вечера в донской столице температура воздуха будет варьироваться от нуля до плюс трех градусов. В самый разгар зимы вместо новогодних морозов в Ростове-на-Дону будет тепло. Но впечатление от погоды омрачат тучи, которые заволокут небо на весь день. Вечером столбик термометра упадет до нуля градусов, что может привести к образованию тумана и плохой видимости на дорогах.Максимальная скорость ветра в течение всего дня будет около 4,8 метра в секунду. Осадков в Ростове-на-Дону 3 января не ожидается.Донские синоптики отмечают, что несмотря на то, что столбик термометра будет держаться на плюсовой отметке, горожанам может казаться, что на улице значительно холоднее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.