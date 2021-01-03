На родину вернулись российские моряки, оказавшихся в плену в Ливии, один из которых – Сергей Кошелев – уроженец Ростовской области. Вместе с ними освободили и члена экипажа из Украины 59-летнего Володимира Давтяна, который учился в Ростове-на-Дону.Все началось с того, что экипаж остановился для того, чтобы пополнить запасы топлива в одном из портов Триполи. Неожиданно на моряков напали неизвестные люди, которые захватили их в плен.Моряки рассказали, что их в течение десяти дней держали в каком-то подпольном центре в Триполи, который являлся то ли военной базой, то ли каким-то иным объектом. По словам членов экипажа, их били, пытали и оказывали психологическое давление. Кто именно напал на них освобожденные моряки не знают.Слова захваченных в плен членов экипажа об издевательствах подтверждаются многочисленными ранами на телах моряков.- Обращались очень невежливо. Бессонные ночи, постоянно руки связаны, даже следы оставались. Глаза заставляли держать закрытыми все время, а если они были открытыми, то нас начинали бить. Заставляли ходить в туалет прямо там. Трудно было и морально и физически, - говорит освобожденный гражданин Украины Володомир Давтян. - Я рад, что российские власти освободили меня. Благодарю Россию и российские власти, что они помогли выйти из этой ситуации.Освобожденные моряки приехали в Россию без документов, удостоверяющих личность. Из-за этого житель Мариуполя Володомир Давтян не может поехать в Украину, ему будет отказано в праве пресечения госграницы с РФ.- Уроженец Ростовской области Сергей Кошелев отправился из московского аэропорта Шереметьево на автомобиле прямо в родной Таганрог, - рассказал Вадиму Манукяну первый заместитель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСпасенный после гибели «Онеги» житель Ростовской области доставлен в МурманскМатрос находился на оказавшемся возле места крушения траулере (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.