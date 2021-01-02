Житель Тацинского района Ростовской области Руслан Катюхин доставлен на траулере «Войково» в Мурманск. Вместе с ним на борту находился еще один спасенный член экипажа - Владислав Буторин.Матрос Руслан Катюхин и старпом Владислав Буторин высадились на берег, их состояние удовлетворительное, сообщает «Комсомольская правда - Мурманск». Несколько дней о том, где находится спасенный матрос, ничего не было известно. Родители моряка рассказывали «Комсомольской правде», что видели сына лишь в телевизионной хронике. Затем стало известно, что подобравший моряков траулер попал в шторм. Сложные метеоусловия затрудняли связь. Несколько дней назад мама тацинского моряка отправилась в Мурманск, купить билет ей помогли родственники и работодатель.После схода на берег и медицинского обследования с моряками побеседуют правоохранители, расследующие обстоятельства крушения судна.Напомним, рыболовецкое судно «Онега» затонуло в Баренцевом море 28 декабря. Из 19 членов экипажа удалось спасти только двоих. В Мурманской области власти объявили день траура, семьям погибших выплатят денежные компенсации.Тем временем в интернете появилась архивная видеозапись с «Онеги», несколько лет назад попадавшей в сильный шторм. Оборудование на судне во время шторма выходило из строя, утверждает автор записи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Лечу к сыну»: мать спасшегося матроса «Онеги» в канун Нового года отправится в МурманскДеньги на билет собирали всем миром (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.