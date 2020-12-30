Страшная трагедия развернулась утром в понедельник, 28 декабря, в Баренцевом море. Недалеко от архипелага Новая Земля затонул рыболовецкий траулер «Онега». На борту находились 19 членов экипажа. Двух из них – матроса и старшего помощника капитана - удалось спасти. Тела остальных еще разыскивают. Но шансов на то, что кто-то еще выжил в ледяной воде, ничтожно малы.Одним из спасшихся счастливчиков оказался житель Тацинского района Ростовской области, 30-летний Руслан Катюхин.Только он и старпом успели надеть гидрозащитные костюмы. Это и спасло их от верной смерти.Мужчин подобрал рыболовецкий траулер, проходивший рядом с местом трагедии.Как рассказала мать Руслана, Любовь Катюхина, она до сих пор не разговаривала с сыном.- Мне сегодня позвонили из правительства и сказали, что Руслан находится на корабле. Там шторм, поэтому нет спутниковой связи, - рассказала женщина.Именно этим объясняется тот факт, что, спустя почти трое суток после трагедии в Баренцевом море, женщина до сих пор не услышала голос сына.Завтра, 31 декабря, за несколько часов до Нового года, Любовь вылетает в Мурманск. С оплатой билета ей помогли друг семьи, соседка и работодатель.По словам Любови, собеседник сказал ей, что с Русланом все нормально. Других подробностей о здоровье сына дончанка не знает.НАЧНУТ РАБОТАТЬ ВОДОЛАЗЫКак рассказала Любовь Ивановна, все эти дни ей звонили родные погибших моряков.Вначале на связь брат парня, которого Руслан хотел спасти. Потом – сестра одного из погибших моряков.- Она мне сказала, что поиски тел продолжаются. Завтра, вроде, начнут работу водолазы. Они считают, что тела могут находиться в затонувшем судне, - рассказала Любовь.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что за несколько часов катастрофы в ледяном море у отца Руслана стало плохо с сердцем. Мужчина говорит, что он словно предчувствовал беду.ВАЖНО!Если вы хотите помочь семье, пишите в редакцию на номер Whathap по телефону: 8 909-409-00-00. Мы расскажем, как можно это сделатьЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Мать спасенного с «Онеги» матроса до сих пор не знает, что с сыномПосле кораблекрушения моряк отчаянно пытался спасти коллегу, держа уже мертвого мужчину за руку (подробнее).«Увидела по телевизору, как сына без сознания поднимают на вертолет»: мать матроса с «Онеги» - о катастрофе в Баренцевом мореНакануне кораблекрушения Любовь Катюхина едва не потеряла мужа, а на следующий день чуть не погиб ее сын (подробнее).\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробности).А В ЭТО ВРЕМЯ:Источник: волна ударила судно «Онега», когда на него поднимали тралТело одного из членов экипажа не смогли удержать, когда его поднимали на борт подошедшего на помощь судна. (Подробности)