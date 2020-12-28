В понедельник, 28 декабря, в Баренцевом море, недалеко от архипелага Новая Земля затонуло судно «Онега». На его борту находились 19 членов экипажа. Двоих удалось спасти, поиски остальных продолжаются. Среди выживших – житель Тацинского района Ростовской области 30-летний Руслан Катюхин. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался с матерью матроса.«ВЫЖИЛ И СЛАВА БОГУ»В разговоре Любовь Ивановна не сдерживала слез. Женщина узнала о катастрофе сегодня утром. Любовь Ивановна до сих пор не может прийти в себя от случившегося.О том, что рыболовецкий таулер потерпел крушение, она узнала из телевизионного репортажа.- Мне звонят родственники и говорят – включи телевизор. Я включаю, а там показывают, как моего сына грузят в вертолет. Он был без сознания. Я до сих пор не знаю, что с ним, в каком он состоянии, в какой больнице, - рассказала женщина корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов». – Выжил и слава Богу!Как рассказала женщина, сын никогда не жаловался на трудности в работе.- Бывает, иногда обмолвится, что шторм. И на этом все. Берег мое материнское сердце, - продолжает Любовь.БЕДА НЕ ПРИХОДИТ ОДНАПо словам Любови Ивановны, накануне кораблекрушения едва не умер ее супруг. Мужчина месяц назад перенес операцию на сердце. А 27 декабря он вновь почувствовал страшные боли. На следующий день, ровно в то время, когда тонул «Онега», мужчину увезли на скорой в больницу.- Если надо ехать к сыну, я поеду к нему. Но у меня муж тяжелый, пока не знаю, на кого я его оставлю. Но что-нибудь придумаю. Я пока не совсем понимаю, что происходит. Не могу прийти в себя. Одно скажу: «Слава Богу, что сын выжил. Это настоящее чудо», - подытожила Любовь Ивановна.Как рассказал «Комсомольской правде-Ростов» отец выжившего матроса, Руслан Катюхин с детства бредил океаном. Но моряком стал не с первого раза. Рейс, в котором ему удалось спастись, был вторым по счету в его жизни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробности).А В ЭТО ВРЕМЯ:Источник: волна ударила в борт судна «Онега», когда поднимали тралТело одного из членов экипажа не смогли удержать, когда его поднимали на борт подошедшего на помощь судна (подробнее).Отец выжившего при крушении «Онеги» матроса: «Русик бредил морем»Руслан Катюхин пошел в рейс второй раз в жизни на судне, которое вскоре затонуло (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.