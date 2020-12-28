В Баренцевом море затонуло судно «Онега», среди членов экипажа которого оказался житель Ростовской области. Происшествие случилось 28 декабря возле Новой Земли Архангельской области.По данным управления МЧС по Мурманской области, на борту находились 19 человек. Известно, что двое из них спасены. Один из них — житель Ростовской области. В каком состоянии находится Руслан Катюхин, пока неизвестно.Известно, что его семья живет в небольшом селе под Ростовом-на-Дону. Родители до сих пор в шоке от случившегося, а отец даже попал в больницу - в ночь на 28 декабря, мужчине стало плохо с сердцем.- Будто бы почувствовал беду, - рассказал Геннадий Сергеевич корреспонденту \\"Комсомольской правды-Ростов\\".По данным «Комсомольской правды», двое спасенных членов экипажа были в гидрокостюмах. Уже в воде они попытались спасти еще одного моряка, однако его унесло волнами.В настоящее время на месте крушения работает одно судно спасателей. На поиски и оказание помощи выдвинулись еще три судна.По предварительной версии, «Онега» перевернулась от удара волны. Кроме того, к происшествию могло привести обледенение судна.ЧИАТЙТЕ ТАКЖЕИсточник: волна ударила судно «Онега», когда на него поднимали тралТело одного из членов экипажа не смогли удержать, когда его поднимали на борт подошедшего на помощь судна. (Подробности)