Страшная катастрофа произошла в Баренцевом море в понедельник, 28 декабря. Как рассказали в МЧС по Муромской области, потерпел крушение траулер «Онега». Обледеневшее судно попало в шторм. Его сила была такова, что борт просто накрыло воной, смыв рыбаков. На борту находились 19 членов экипажа. Спасены двое. Поиски остальных моряков продолжаются. Хочется верить, что выживших будет больше. Но высота волны в Баренцевом море достигает четырех метров. Температура воздуха минус 28 градусов.Погода практически отнимает у потерпевших крушение моряков шансы на жизнь.Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ростов», один из выживших моряков – житель Ростовской области, 30-летний Руслан Катюхин. Корреспондент «Комсомольской правды-Ростов» пообщался с отцом моряка.МОРЯКОМ СТАЛ СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ«Комсомольская правда-Ростов» смогла дозвониться до отца выжившего матроса.По словам Геннадия Сергеевича, сын с детства бредил морем. Мечтал связать с ним свою жизнь и даже поступил в «Седовку» ( морское училище в Ростове-на-Дону, - прим. автора).- Но молодой был, глупый. Что-то ему не понравилось, и он бросил учебу, - рассказывает отец.Повзрослев, мужчина связал свою жизнь со строительством.- Благо, руки у него золотые. Настоящий мужчина. Молчаливый правда, если что и говорит, то только по делу. Но очень целеустремленный, - продолжает мужчина.В итоге, целеустремленность привела дончанина в море. Помня о своей юношеской мечте, мужчина все же решил довести начатое до конца.«КАПИТАН ЕГО ЧАСТО ХВАЛИЛ»- Он получил какие-то сертификаты, прошел обучение и стал моряком, - рассказывает Геннадий Сергеевич.По словам мужчины, Руслан проработал в этой профессии недолго. Рейс на «Онеге» стал вторым в его жизни. Матрос часто звонил близким, рассказывал всякие морские истории, и с гордостью отмечал, что капитан им доволен.- На «Онеге» Русик проработал около четырех месяцев, - продолжает отец моряка. - Ему все нравилосьК слову, в день крушения судна Геннадию Сергеевичу стало плохо с сердцем, сперло грудь и перестало хватать воздуха. На «скорой» его сразу же отвезли в больницу.- Сердце будто чувствовало беду, - рассказывает Геннадий Сергеевич.Уже позже, спустя пару часов, жена рассказала Геннадию о том, что произошло. О беде женщина узнала от муромских спасателей.Пока точно не известно, в каком состоянии находится Руслан. Но ясно одно – он жив. А это, учитывая суровую погоду и ледяную воду, можно назвать настоящим чудом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробности).А В ЭТО ВРЕМЯ:Источник: волна ударила в борт судна «Онега», когда поднимали тралТело одного из членов экипажа не смогли удержать, когда его поднимали на борт подошедшего на помощь судна (подробнее).