В больнице скончался один из трех пострадавших в результате возгорания ларька с шаурмой в Левенцовке мужчин. Как уже сообщала «Комсомольская правда-Ростов», пожар случился в павильоне на улице Жданова в новом микрорайоне в ночь с 6 на 7 января. Вместе с ларьком шаурмы сгорели еще три торговых павильона, на которые перекинулось пламя. Огонь повредил в общей сложности 90 квадратных метров. По предварительным данным, к возникновению пожара мог привести взрыв баллона с газом в шаурмичной. Жители микрорайона видели, как во время пожара оттуда выскакивали объятые огнем люди.В итоге, троих с ожогами различной степени тяжести с места происшествия увезла скорая. Это оказались молодые мужчины в возрасте 28, 24 и 21 года. По некоторым данным - сотрудники и посетитель злополучного ларька с шаурмой. Один из пострадавших мужчин, несмотря на все усилия медиков, вскоре скончался. У него было обожжено более 90 процентов поверхности тела…Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, начата проверка всех обстоятельств пожара в ларьке с шаурмой в микрорайоне Левенцовский, в результате которого пострадали люди. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначили экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!