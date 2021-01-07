Пожар в Ростове-на-Дону в ночь на 7 января 2021 года в ларьке с шаурмой: три человека пострадали. ЧП произошло в Западном жилом массиве, в новом микрорайоне Левенцовский.Очевидцы позвонили на пульт единой диспетчерской службы около половины первого ночи. Они сообщили, что услышали нечто похожее на взрыв газового баллона на улице Жданова, после чего вспыхнул торговый павильон. Огнеборцы сразу же выехали на место ЧП.- Загорелся торговый ларек с шаурмой, - рассказали в главном управлении МЧС России по Ростовской области. - Огнем повреждены четыре павильона, общая площадь которых составила 90 квадратных метров. На месте работали 38 человек огнеборцев и девять спецмашин.Только спустя 50 минут удалось локализовать возгорание. Еще через 52 минут, то есть в 2:12, полностью ликвидировать.Известно, что в результате произошедшего пострадали три человека. Их доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Все они получили ожоги различной степени тяжести.В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которым предстоит установить точную причину возгорания, а также оценить ущерб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПожар в павильоне пиротехники Ростов-на-Дону 6 декабря 2020: названа предварительная причинаОгонь быстро распространился, в итоге площадь пожара составила четыре тысячи квадратных метров.- Тушение разбито на четыре боевых участка, направленных на недопущение распространения пожара, - сообщили в пресс-службе МЧС. – Для борьба с огнем было проложено пять магистральных линий (подробности).