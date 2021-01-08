В Ростове-на-Дону врачи спасли 38-летнему батайчанину глаз, поврежденный петардой во время праздничного фейерверка в первые минуты наступившего Нового года.ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕВиктор встречал Новый год, как это принято, в семейном кругу. За накрытым столом у новогодней елки вместе с женой, сыном и дочкой. Когда пробили куранты, все загадали желания и отправились во двор, поздравить соседей и посмотреть, как жители близлежащих домов запускают фейерверки. Зрелище это, как известно, яркое, шумное, веселое, но и небезопасное. Не зря же в канун праздника сотрудники МЧС и врачи всегда предупреждают ростовчан и жителей области, чтобы не забывали о мерах безопасности, берегли себя и своих близких.- Жена с детьми вышли раньше, а я шел следом, - рассказал Виктор. - Видел, как на площадке во дворе компания установила в землю такую штуку, для запуска целого каскада фейерверков. Уже практически миновал ее, но инстинктивно обернулся на резкий звук вылетающего фейерверка и получил мощный удар в глаз. Сначала даже толком не понял, что именно произошло. В глазах потемнело. А потом оказалось, что прямо мне в лицо срикошетила одна из петард этого зрелищного многозалпового салюта. Хорошо, что еще не взорвалась, а только ударила, и, так и не вспыхнув, отлетела куда-то еще.Мужчина ощупал руками лицо, почувствовал кровь. К нему бросились жена и дети. Семья поспешила домой. Попутно наблюдая, как этот злополучный установленный на площадке многозалповый фейерверк вообще завалился на бок и выстреливал свои залпы не вверх, а куда-то в сторону. Хорошо, в ту, где не было никого из людей…ОПАСНАЯ КОНТУЗИЯСначала мужчина попытался справиться с ситуацией своими силами. Сполоснул лицо холодной водой. Приложил холод к пострадавшей стороне лица. Но глаз заплыл, словно у боксера после боя. Жена решительно настояла на том, что нужно отправиться в больницу. В батайской больнице Виктора осмотрели специалисты и заявили, что немедленно отправляют его на скорой в Ростов, в ГБСМП, где круглосуточно работает глазной травмпункт.- В травмпункте врач осмотрел мой глаз с помощью специальной аппаратуры и настоял на госпитализации, - говорит Виктор. - Поскольку контузия глаза оказалась очень серьезная, и было подозрение, что может произойти отслойка сетчатки. Мне подробно объяснили, чем опасно такое состояние. Вовремя провели необходимую терапию, сделали УЗИ. К счастью, все обошлось.Отек постепенно спал, однако гематома еще остается и батайчанин продолжает получать лечение. Глаз ему сохранили. Прогнозы по поводу восстановления зрения тоже вполне благоприятные. Главное, уверен мужчина, что никто из его детей не пострадал во время неудачного запуска фейерверка.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!- Техника безопасности – это святое! - рассуждает Виктор. - И я бы рекомендовал всем, кто берется запускать фейерверки и петарды, обязательно ее соблюдать и читать инструкцию. В прошлые годы я и сам не раз запускал салюты и фейерверки. Но всегда делал это очень осторожно, соблюдая необходимые меры. Никогда никаких ЧП при этом не было. А в этом году решил сам не делать, посмотреть, как запускают другие. И, надо же, вот получил…ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Не расслабляться!»: губернатор дал поручения главам городов и районов Ростовской областиПервое рабочее совещание с главами городов и районов донского региона провел губернатор. Оно прошло в онлайн режиме. В частности, там было озвучено о том, что из-за взрыва петард в травмпункты Ростова-на-Дону поступили восемь человек, еще один пострадавший - в Волгодонске (подробности)