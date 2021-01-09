По состоянию на 9 января в Ростовской области выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального правительства, медики зафиксировали 395 инфицированных среди тех, кто прошел тестирование. Всего за все время пандемии заболели более 55 тысяч человек. Есть и положительная динамика: за минувшие 24 часа выздоровели 347 жителей, а всего – свыше 45 тысяч.Большинство новых случаев заражения, как обычно, обнаружили в Ростове-на-Дону. За ним идет Батайск и Азовский район. На данный момент лечение в стационарах получают 2852 человек. Среди них в тяжелом состоянии находятся 250 пациентов. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам ИВЛ, так как самостоятельно больные дышать не могут.За последние сутки скончались еще 19 человек. Это восемь женщин в возрасте от 50 до 92 лет, а также 11 мужчин – от 54 до 99 лет. У всех медики выявили хронические заболевания, которые могли спровоцировать осложнения в ходе болезни. За время пандемии на Дону из-за коронавируса умерли 2199 человек.Сейчас под медицинским наблюдением остаются 30247 жителей.