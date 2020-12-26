На Дону продлили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России 26 декабря.Синоптики прогнозируют, что до конца суток, а также ночью и днем 27 декабря в Ростовской области на дорогах ожидается сильный гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.По данным сервиса \\"Яндекс.Погода\\", в донской столице этим вечером и ночью столбик термометра будет колебаться между +4 и +6 градусов тепла. На следующий день - в воскресенье - в утренние и дневные часы воздух прогреется до + 2 градусов, а ночью опустится до минус двух. Резкая минусовая температура может привести к образованию льда на дорогах.Весьма сложным этот день был для для автомобилистов. Дождь со снегом оставлял на дорогах грязную кашу, которая быстро замерзала. Так, в Ростовской области из-за опасности аварий было закрыто движение на двух участках дорог.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Экс-футболисту «Рубина» Дмитрию Тарасову предложили поработать физруком в школеНо эту идею спортмен не оценил (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.