Первый понедельник 2021 года не порадует жителей донской столицы солнцем, хотя обещает быть по-весеннему теплым. Синоптики прогнозируют плюсовую температуру в течение всего дня 4 января.По данным сервиса Яндекс.Погода, с утра и до ночи в Ростове-на-Дону температура воздуха будет варьироваться от нуля до плюс четырех градусов. Осадков не ожидается. Впечатление от теплой погоды испортит ветер, скорость которого будет достигать почти семи метров в секунду. Порывы ветра могут создать ощущение, что на улице гораздо холоднее, чем есть на самом деле.Ожидается, что вечером столбик термометра упадет от нуля до плюс одного градуса. Этот фактор может привести к образованию тумана и плохой видимости на дорогах в ночь на 5 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОсвобожденный из ливийского плена моряк из Ростовской области поехал в ТаганрогЕго с товарищами десять дней насильно удерживали в плену (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.