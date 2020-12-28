Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: все мы уже готовимся к главной ночи года. Дончане с легким сердцем провожают такой непростой 2020-й и с надеждой встречают 2021-й.«Комсомольская правда – Ростов» уже писала о том, в чем следует отмечать праздник. Об этом вы можете почитать здесь. А теперь мы расскажем, во сколько обойдется прекрасному полу поход в салон красоты в канун Нового года.КРАСИВЫЕ РУЧКИ И НОЖКИМаникюр классический (без покрытия гель-лаком - прим. ред. ) в среднем в донской столице стоит от 300 рублей и выше. А за ноготочки, покрытые столь популярным гель-лаком, придется заплатить уже от 1000 рублей.Педикюр, по традиции, будет стоить дороже. Самая низкая, стартовая цена на эту услугу начинается от 500 рублей. В этом случае речь идет об обрезном маникюре с покрытием обычным лаком. За педикюр с покрытием гель-лаком придется заплатить от тысячи рублей.А ЧТО С ПРИЧЕСКОЙ?Немаловажным является и то, как будут выглядеть ваши волосы. Специалисты в бьюти-индустрии советуют не экспериментировать сильно со своим образом и отказаться от кардинальной смены имиджа, ведь визуальный эффект от превращение из брюнетки в блондинку может вовсе не порадовать вас, и тогда настроение будет испорчено.Если речь идет о покраске волос, то лучше выбрать привычный для вас тон. В салоне вам эта услуга обойдется в среднем в одну тысячу 800 рублей с краской заведения.Более сложное окрашивание, например, шатуш с осветлением волос может вылиться в копеечку. Стоимость на такую работу доходит до шести тысяч рублей на волосы средней длины (по плечи – прим. ред.).Итак, с цветом волос мы определились. Идем дальше. Эксперты предлагают несколько вариантов укладки: распущенные волосы, вытянутые утюжком. Такая укладка обойдется примерно в одну тысячу рублей.Актуальны и локоны, например – голливудская волна. Стоимость на такую укладку также будет в районе одной тысячи рублей.А вот сложных причесок-башен лучше избегать. По мнению экспертов, они взрослят.В свою очередь, строгий лаконичный пучок будет отлично сочетаться с вечерним платьем, впрочем, как и с любым другим \\"луком\\". Такая прическа будет в среднем стоить от 1300 рублей.Кстати, помните, чрезмерное увлечением фиксирующим лаком превратит даже саму модную укладку в прическу из начала 2000-х.МАКИЯЖ, РЕСНИЦЫ, БРОВИЕсли природа не наградила вас густыми и черными ресницами – не беда. Сейчас очень популярно наращивание ресничек. Стоимость такой услуги варьируется от 1200 до 1400 рублей.Коррекция бровей без окрашивания в ростовских салонах в среднем стоит 300 рублей, а с окрашиванием хной – 500 рублей.А цена на вечерний профессиональный макияж начинается от полутора тысяч рублей.УХОЖЕННО ТЕЛОЕсли вы мечтаете о гладкой и нежной коже, специалисты бьюти-индустрии советуют отказаться от станка и сделать шугаринг (эпиляция сахарной пастой – прим. ред). После него кожа очень гладкая, а волосы не будут расти как минимум две недели.Цены на эту услугу зависят от того, какую зону вы планируете эпилировать.Зона бикини будет стоить в районе 800 рублей. Зона подмышек – в районе 400 рублей. Руки до локтя - 700 рублей, руки полностью – в районе 1000 рублей. Ноги до колен – 1000 рублей, ноги полностью - в районе 1700 рублей.Ну и если вы мечтаете о загаре зимой, а возможности поехать на курорт нет, то можно посетить солярий. Стоимость одной минуты начинается от 15 рублей. Новичкам хватит для первого раза три-пять минут. Процедуру можно повторить через день-два.Таким образом, если вы решили воспользоваться всеми вышеперечисленными услугами, то закладывайте бюджет около 12975 рублей (маникюр и педикюр с покрытием гель-лак, окрашивание волос и прическа, наращивание ресниц, коррекция бровей с окрашиванием, вечерний макияж и шугаринг всех зон – прим. ред.).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В чем встречать Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону: уютный халат, вечернее платье из джинса или корсетИзвестный дизайнер дала беспроигрышные советы на тему, в чем встречать Новый год 2020-2021 в Ростове-на-Дону (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.