На федеральном уровне было принято решение с 1 января 2021 года возобновить работу вытрезвителей в России. Но право решать - открывать ли такие заведения в том или ином регионе - оставили за местными властями. Чиновники Ростовской области оказались против такого решения, так как обнаружили неточности в тексте законопроекта.ОДНО ЗДАНИЕ - ЗАНЯТО, ДРУГИЕ ТРЕБУЮТ КАПРЕМОНТАВо-первых, встал вопрос, где открывать подобные заведения.Напомним, что ранее в донской столице было всего три вытрезвителя – на улице Баумана, на улице Цезаря Куникова, куда привозили в пьяном угаре только женщин, и на улице Веры Пановой. Стоит отметить, что в здании на перекрестке улицы Баумана и переулка Семашко сейчас находится Областной наркологический диспансер, а два других требуют капитального ремонта. Других сооружений для заведений такого типа в городе попросту нет. Соответственно, их надо будет построить. Но в законе было сказано, что создание вытрезвителей не потребует никаких вливаний из федерального бюджета. Донские же депутаты уверены, что издержек избежать не удастся.А КТО БУДЕТ ЗАБИРАТЬ?Второй проблемой стало то, кто будет вести дела в вытрезвителях. В тексте закона было предложено скооперироваться бизнесменам и властям и вместе заняться созданием вытрезвителей.Но на Дону так и не смогли понять, кто же все-таки будет собирать по городу граждан, не стоящих на ногах и доставлять в соответствующие учреждения. Кто возьмет на себя ответственность за это: полиция, медицинские организации, волонтеры или же сами сотрудники вытрезвителей?Дело в том, что в первую очередь нетрезвого гражданина должен осмотреть медицинский работник и удостовериться, что нет оснований для госпитализации. Если же они все-таки есть, то человека могут госпитализировать, но оказать помощь ему никто не в праве без установления личности, согласия родных или решения суда. Но вот беда – как при обнаружении ночью пьяного человека на улице раздобыть решение суда на оказание ему медицинской помощи?КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ ПРИХОДИЛА НА РАБОТУРазумеется, после закрытия вытрезвителей стало гораздо больше дебошей в общественных местах, пьяных ДТП и преступлений, совершенных «под шафе». Ведь в советские времена люди боялись попасть в вытрезвитель, так как квитанции об оплате приходили на работу и в университет и за них мог грозить как просто выговор, так и увольнение и отчисление. А сейчас пока известно только то, что пребывание лишь одну ночь в вытрезвителе будет сильно бить по кошелькам ростовчан – за то, чтобы проспаться и прийти в себя ростовчанам придется заплатить порядка полутора тысяч рублей.Экс-работники ростовских вытрезвителей рассказали, что в былые времена к ним за сутки могли доставить от 20 до 50 человек. Они были в основном работягами, студентами и торговцами с Центрального рынка. Сейчас же гостями подобных заведений может стать, кто угодно – от богатых предпринимателей до валяющихся на лавочках бомжей.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.