Страшная трагедия развернулась утром в понедельник, 28 декабря, в Баренцевом море. Недалеко от архипелага Новая Земля затонул рыболовецкий траулер «Онега». На борту находились 19 членов экипажа. Двух из них – матроса и старшего помощника капитана - удалось спасти. Тела остальных еще разыскивают. Но шансов на то, что кто-то еще выжил в ледяной воде, ничтожно малы. Корреспондент «Комсомольской правды – Ростов» пообщался с матерью выжившего моряка из Ростовской области.РУСЛАН, ПОЗВОНИ МАМЕ!О том, что в Баренцевом море произошла беда, Любовь Катюхина узнала из телевизионного репортажа. Ее сына 30-летнего Руслана спасли рыбаки судна, оказавшегося в зоне бедствия.Несмотря на то, что с момента катастрофы прошло уже больше суток, Любовь Ивановна до сих пор не знает, где находится ее сын, и в каком он состоянии.- Вчера весь день звонили на горячую линию МЧС, пытались добиться ответа, - плачет женщина. - Там толком ничего не знают. Сказали, что Русик, вроде, находится на судне, которое его подобрало, и ему даже оказана медицинская помощь. Но я не пойму: почему так? Почему его не отвезли в больницу? В каком он состоянии тоже не известно. Русик же знает мой телефон наизусть, но он мне не позвонил.ШЕСТЬ МОРЯКОВ СПИСАЛИСЬ НА БЕРЕГ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ЧПЖенщина рассказала также, что разговаривала с Русланом за 12 дней до кораблекрушения.- Он сообщил тогда, что шесть членов экипажа списались, а им на замену приехали еще шесть ребят. Одних Бог уберег от смерти, а другие встретили на «Онеге» свою погибель,- рассказывает женщина.Любовь Катюхина уверена: ее сына спас Бог. А еще – физическая подготовка и отточенная реакция.- Он семь лет служил в армии, - рассказала Любовь Катюхина «Комсомольской правде». - Постоянные учение, сборка оружия и другие навыки, приобретенные за эти годы, помогли Русику. Когда судно стало тонуть, у экипажа были три минуты, чтобы надеть гидрозащитные костюмы. Ребята надевали их, когда борт уже был затоплен. Как я поняла, только мой сын и старпом успели это сделать.«ЕСЛИ НАДО, ПЕШКОМ ПО РЕЛЬСАМ ПОЙДУ»Кстати, накануне на связь с матерью матроса вышел брат одного из погибших моряков.- Звонит молодой мальчишка, - сквозь слезы продолжает Любовь Ивановна. - Его брата Русик держал в воде, пытался спасти парнишку, хотя тот был уже мертв. Брат погибшего моряка хотел поговорить с моим сыном. А как он с ним поговорит? Я ведь даже не знаю, где Руслан.Сама мать мечтает сейчас лишь о том, чтобы увидеть сына.- А билеты на самолет дорого стоят? Вы не знаете? Я готова в любой момент вылететь в Мурманск, если надо, то по рельсам пешком пойду. – задала вопрос корреспонденту Любовь Ивановна.Пока у матери Руслана нет денег на перелет. Сама она работает продавцом в сельском магазинчике. Месяц назад ее муж перенес серьезную операцию на сердце: на это ушли последние скромные сбережения семьи. И сейчас Катюхины очень нуждаются в помощи.«ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ»Вторник, 29 декабря, в Муромской области объявили днем траура. В регионе приспущены государственные флаги. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.А тем временем в родном селе Руслана все с нетерпение ждут о нем добрых вестей.- Мы всем селом молимся за Русика. Он у нас самый лучший, человек с золотым сердцем, - рассказала местная жительница.ВАЖНО!Если вы хотите помочь семье, пишите в редакцию на номер Whathap по телефону: 8 909-409-00-00. Мы расскажем, как можно это сделатьЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Увидела по телевизору, как сына без сознания поднимают на вертолет»: мать матроса с «Онеги» - о катастрофе в Баренцевом мореНакануне кораблекрушения Любовь Катюхина едва не потеряла мужа, а на следующий день чуть не погиб ее сын (подробнее).\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробности).Источник: волна ударила судно «Онега», когда на него поднимали тралТело одного из членов экипажа не смогли удержать, когда его поднимали на борт подошедшего на помощь судна. (Подробности)