Видео, на котором парнишка с середины деревенского пруда пытается вытащить из воды школьника, разлетелось по Интернету как горячие пирожки. Смотреть на спецоперацию, которая длиться всего лишь несколько минут, можно только затаив дыхание. А в голове - всего один вопрос: «Как у него это получилось?!». ЧП произошло во вторник — 29 декабря около половины пятого вечера в селе Кулешовка Азовского района.МНОГИЕ ДОСТАЛИ МОБИЛЬНИКИУдивительную смелость и неравнодушие к чужой жизни проявил студент четвертого курса одного из ростовскихо вузов. Как раз в эти дни Артем Огиенко гостил у друзей. И вдруг юноша случайно увидел в окно многоэтажки, как в пруду, расположенном неподалеку, под лед ушел мальчишка.18-летний парень не раздумывая выскочил из квартиры на пятом этаже и побежал к водоему. К тому моменту к берегу уже начали стекаться я зеваки. Многие достали мобильники...- Кто-то дал мне доску ламината и я полез за ним, - вспоминает Артем. - Только вот куртку с себя снял. Так, держа ламинат перед собой, и пополз к мальчику. Помню только, что тот отчаянно плакал. Правда, не от страха за свою жизнь. Он переживал, что мама отругает его за утопленный телефон и куртку.«УРОКИ ОБЖ НЕ ПРОШЛИ ЗРЯ»Студент физического факультета признается, что даже сам не понял, как догадался ползти по льду, а не идти.- Наверное, уроки ОБЖ не прошли зря, - смеется Артем. - Пока добирался до середины пруда, разговаривал с малышом. Просил его успокоиться: убеждал, что все будет хорошо.В итоге, 12-летний мальчик, испуганный и сильно замерзший, нашел в себе силы схватить доску, протянутую студентом, обеими руками.Так Артем и Глеб и поползли обратно к берегу. И только уже около кромки воды Артем почувствовал, как под ним трещит тонкий лед. Но в тот момент парень даже не думал о том, что может погибнуть сам. В голове стучала только одна мысль: «Во что бы то ни стало надо спасти ребенка».«ЕСЛИ НАДО, ПОВТОРИЛ БЫ»Вся спецоперация длилась от силы минут десять. А на берегу их уже ждали спасатели. Они укутали школьника в свои куртки, а затем передали врачам «скорой». Всю операцию спасения очевидцы, снимавшие на видео захватывающие кадры, мгновенно выложили в Интернет.Как рассказал Артем, уже через полчаса после случившегося его матери стали звонить сотрудники местной школы.- С ней поговорили и завуч, и директор. Мама преподает историю, - говорит смелый студент. - Все спрашивали о том, что произошло. Но вот лично я не считаю, что совершил подвиг. И, если такая ситуация возникнет в моей жизни вновь, сделаю тоже самое. Тем более, что теперь опыт спасения на льду уже есть.В пресс-службе Управления МЧС по Ростовской области рассказали, что жизни спасенного ребенка ничего не угрожает. Но с родителями школьника будет проведена разъяснительная беседа. А вот Артема Огиенко могут даже наградить за спасение человека. Вопрос об этом сейчас решается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Донские полицейские спасли мужчину на трассе с приступом диабетаВодителю стало плохо прямо за рулем (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.