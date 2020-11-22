Донские полицейские спасли мужчину на трассе с приступом диабета

Журналисты передали полицейским данные о происшествии. Фото: МВД по РО

Донские полицейские спасли мужчину, которому стало плохо прямо за рулем на трассе под Ростовом. У водителя начался приступ диабета, а специальных препаратов с собой у него не было. Интересно, что сотрудники ГИБДД узнали о том, что ему нужна срочная помощь из социальных сетей, где женщина разместила пост.

Как сообщили в региональном дорожного ведомстве, 34-летний водитель двигался по трассе от села Самарского до Батайска. Проехав аксайский мост, ему стало плохо, он остановил машину. Мужчина страдал сахарным диабетом, начался приступ, а инсулина с собой у него не было. Из последних сил он смог сообщить об этом только своей маме, которая бросила клич о помощи в интернете.

На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж ДПС. Спустя несколько минут сотрудники нашли стоящий на ночной трассе автомобиль, в котором задыхался человек. Капитан полиции Василий Силаев и старший лейтенант полиции Дмитрий Шевченко доставили больного в ближайшее медицинское учреждение.

Благодаря слаженной работе полицейских и журналистов, которые нашли и передали информацию в ведомство, мужчину удалось спасти. Медики в свою очередь буквально вернули его с того света.

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