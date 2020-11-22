Беременную ростовчанку чуть не загрызла бешенная собака

Соседи пришли с извинениями только на следующий день. Фото: Архив "КП"

В Ростове-на-Дону произошел случай, который едва не закончился трагедией. 32-летняя девушка возвращалась домой из больницы, когда на нее из частного домовладения набросился огромный пес. Об этом рассказал собственный источник издания.

По словам мамы пострадавшей, все случилось утром в пятницу. Ее беременная дочь ничего не успела сделать. Собака повалила ее на землю и стала кусать за все части тела. Пес цеплялся за руки, ноги, рвал одежду, таскал девушку по земле.

Помощь пришла откуда не ждали. В этот момент мимо проезжал мужчина на автомобиле. Он застал картину жесткого боя девушки с животным, выбежал из машины и схватил палку. С помощью импровизированного оружия он отпугнул пса и помог девушке подняться.

Сразу после этого пострадавшая вместе с мамой отправились в больницу. В результате противостояния с собакой на теле у девушки остались глубокие укусы, синяки и кровоподтеки. Врач обработал раны и отправил девушку домой. Делать прививки ей нельзя, так как она на 8 месяце беременности.

Как сообщила «КП» мама пострадавшей, хозяева собаки пришли к ним домой только на следующий день. Они принесли извинения и попросили не писать заявление в полицию.

Последствия нападения собаки

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