Издавна казачье образование пользовалось большим спросом в донском регионе. В связи с этим в различных городах Ростовской области были созданы учебные заведения для представителей казачества. Но именно профильного пока нет.СВОЙ ДЕТСАД И ШКОЛАСтоит отметить, что сейчас казаков по всей России насчитывается более семи миллионов. И это тот самый народ, который был подвергнут раскулачиванию и геноциду. Поэтому было принято решение, что они, как никто, имеют право на возрождение и формирование казачьей элиты при помощи беспрепятственного получения образования в высшей школе.Самые первые свои казачьи успехи малыши начинают делать еще в профильном детском саду. Затем они продолжают обучение в общеобразовательной казачьей школе. В школе № 77 города Ростова-на-Дону сформированы даже два отдельных класса для казаков, которые обучаются по своей особой программе. Кроме обычных школьных предметов они изучают еще и военные дисциплины, а также основы религии.Потом юные казаки продолжают свой путь уже в казачьих профессиональных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. После этого они поступают в высшие учебные заведения. Но в Ростовской области именно казачьих институтов нет, поэтому и возникла идея создания высшей школы - казачьего института.ПРИСВАИВАЮТ ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ И ЧИНЫК слову, сейчас в регионе существует, во-первых, Морозовский казачий кадетский корпус. Там обучаются 240 кадетов. Здесь ребята обучаются таким дисциплинам как история Донского края, основы православной культуры, история казачества, казачьи игры и начальная военная подготовка. Во-вторых, на территории Ростовской области существует Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса.Он был создан еще в далеком 1953 году. Максимальное внимание здесь уделяется следующим направлениям - образовательная деятельность, научно-методическая, научно-внедренческая и консалтинговая.И, пожалуй, главным институтом для обучения представителей казачества считается ЮРГПУ НПИ. Здесь студенты-казаки могут получить как инженерное образование, так и пройти военную подготовку. Для казаков в университете предусмотрены отдельные дисциплины – они углубленно изучают историю, организацию управления казачьими обществами, традиции донского казачества, осваивают старинные виды боевого искусства, владение исконно казачьим оружием. Именно эти дисциплины могут поспособствовать тому, чтобы сформировать казачью элиту. Студенты также проходят внушительную военно-патриотическую подготовку. После окончания вуза юношам присваиваются воинские звания и казачьи чины. А выпускники университета устраивают свою карьеру в органах местного самоуправления казачьих станиц и хуторов, а также вносят большой вклад в развитие донской экономики.БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ- Уникальный опыт университета нужно не только развивать, но и тиражировать. База для этого в регионе есть, и первым учебным заведением по внедрению такого опыта может стать Донской казачий государственный институт пищевых технологий и бизнеса (Первый казачий университет), - сообщила сотрудник управления информационной политики правительства Ростовской области Галина Любовина.А уже на базе вуза могут создать казачий центр дополнительного образования, а также центр переподготовки и повышения квалификации для сотрудников образовательных организаций со статусом «казачья».Но стоит отметить, что решение по поводу создания высшей школы-казачьего института пока не принято, есть вероятность, что она может быть создана как раз-таки на базе Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса.