Сегодня, 13 января, на трассе в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По данным регионального ГИБДД, все случилось на автостраде М-4 \\"Дон\\".В ведомстве сообщили, что автобус двигался из Москвы по направлению в Луганск. Внутри находилось 15 человек. Проезжая через донской регион, рано утром водитель потерял управление и вылетел с трассы. В результате транспорт потерял равновесие и перевернулся.На место сразу вызвали все экстренные службы области. Прибывшие врачи срочно отвезли трех пострадавших в ближайшие больницы. Среди них 57-летняя женщина, которую доставили в главное медицинское учреждения города Зверево, и еще две пассажирки по 30 лет на скорой помощи отправились в Красный Сулин. Медики диагностировали у всех травмы различной степени тяжести. Девушек уже отпустили, а женщину предпенсионного возраста оставили на лечение.К сожалению, так повезло не всем: 32-летний мужчина, который также был среди пассажиров автобуса, скончался на месте ДТП.В дорожном ведомстве добавили, что ликвидировать последствия происшествия отправились сразу 19 спасателей. Работы на месте продолжаются до сих пор. Сотрудникам ГИБДД необходимо установить все детали случившегося, понять, что стало причиной инцидента.Так или иначе, но накануне донские синоптики предупреждали о серьезном ухудшении погодных условий. Специалисты прогнозировали осадки в виде мокрого снега и заморозки. Есть вероятность, что это могло стать причиной аварии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области перевернулся автобус: один пассажир погиб, трое пострадалиОн направлялся из Москвы в Луганск (подробнее)АЛЛО!Во всех чрезвычайных ситуациях, вызывайте помощь, по номеру – 112!