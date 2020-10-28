Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 октября 2020 года: от опасной инфекции скончались еще 16 человек

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 311 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 28 октября прирост за сутки - 311 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 29 369 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 311 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 170 человек. Врачи не смогли спасти жизни 772 дончан. Выздороветь удалось 23 449 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 698,9. Коэффициент распространения инфекции – 1,03.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 29 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (182), Новошахтинске (30), Гукове (22), Красносулинском (10), Сальском (8) районах, Таганроге (8), Семикаракорском (7), Мясниковском (4) районах, Батайске (4), Новочеркасске (4), Шахтах (4), Звереве (3), Азовском (3), Аксайском (2), Песчанокопском (2), Родионово-Несветайском (2), Тарасовском (2), Целинском (2) районах, Волгодонске (2), Белокалитвинском (1), Волгодонском (1), Дубовском (1), Кагальницком (1), Мартыновском (1), Матвеево-Курганском (1), Милютинском (1), Орловском (1), Тацинском (1) районах, Азове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 24,5 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,1 % - от 46 до 65 лет, 27,1 % - от 66 до 79 лет, 3,8 % - старше 80 лет, 4,5 % - дети. В стационарах содержатся 2 197 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали девять женщин в возрасте 60, 63, 64, 66, две 67 лет, 69, 84 и 86 лет и семь мужчин – 58, 68, 70, 73, 77, 78 и 82 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 16 638 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 88,18 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 104,8 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 895 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 900,7 тысячи исследований.

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