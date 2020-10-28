Таганрогские школьники отравились неизвестным газом в спортивной раздевалке

Семеро школьников отравились неизвестным газом в спортивной раздевалке. Фото: СК по РО

В одной из таганрогских школ учащиеся отравились неизвестным газом прямо в школьной раздевалке.

Как стало известно следствию, 26 октября после урока физкультуры восьмиклассники зашли в раздевалку. Там они почувствовали странный, но очень резкий запах. Из-за этого у школьников начали слезиться глаза, появилось жжение в горле и носу, а также сильный кашель.

Выйдя из раздевалки семеро учащихся обратились за помощью в медицинский пункт, а затем их доставили в местную больницу. Врачи медицинского учреждения диагностировали у ребят отравление неизвестным газом. К счастью, сейчас все пострадавшие школьники находятся в удовлетворительном состоянии и отпущены домой.

- Следователем проведены осмотры мест происшествия – мужской и женской раздевалок, в ходе которых изъяты образцы воздуха с целью проведения химической судебной экспертизы. Также проводятся необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых опрашиваются учащиеся, их родители, сотрудники школы, медицинские работники, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

По итогам проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

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Следователи уже начали проверку.

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