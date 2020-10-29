Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 29 октября 2020 года: коэффициент распространения инфекции снова пошел на убыль

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 314 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 29 октября прирост за сутки - 314 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В ростовской области коронавирусом заразились уже 29 683 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 314 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 168 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 789 человек. Выздороветь удалось 23 664 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 706,4. Коэффициент распространения инфекции – 1,02.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (172), Сальском районе (40), Новошахтинске (36), Шахтах (12), Гукове (11), Таганроге (7), Красносулинском (6), Белокалитвинском (4) районах, Новочеркасске (3), Азовском (2), Аксайском (2), Зерноградском (2), Миллеровском (2), Мясниковском (2), Октябрьском (2), Батайске (2), Звереве (2), Багаевском (1), Волгодонском (1), Зимовниковском (1), Кагальницком (1), Неклиновском (1), Тарасовском (1) районах, Каменске-Шахтинском (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 27,1 % - в возрасте от 18 до 45 лет, 42 % - от 46 до 65 лет, 23,6 % - от 66 до 79 лет, 5,1 % - старше 80 лет, 2,2 % - дети. В стационарах содержатся 2 127 пациентов. Новыми жертвами коронавируса стали семь женщин в возрасте 51, 64, 65, 67, 68, 71 и 80 лет и десять мужчин – 48, 64, 73, 76, 78, два 79, два 80 и 83 лет, все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Врачи следят за состоянием 16 903 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 88,43 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 105,3 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 9 130 тестов на коронавирус. За весь период было выполнено 909,9 тысячи исследований.

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