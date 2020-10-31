Семья священника из Ростовской области попала в смертельную аварию

Семья отправилась в паломическую поездку на стареньком микроавтобусе. Фото: Роман Амплеев.

Страшная трагедия произошла в семье настоятеля Никольского Храма в Новошахтинске Ростовской области.

- Иерей Владимир Осяк с матушкой и с детьми попали в аварию, - сообщил руководитель Новошахтинского благочинья протоиерей Роман Амплеев. - Семья совершала поломническую поездку в Симферополь к мощам Святого Луки Крымского в Свято-Троицкий Собор. Как известно, святитель Лука помогает в исцелении тяжелых болезней. Из-за огромного числа заболевших коронавирусом 34-летний отец Владимир решил отправиться с семьей помолиться об исцелении прихожан и всех страдающих от недуга. На обратном пути семья попала в дорожно-транспортное происшествие. Матушка погибла.

Протоиерей Роман обратился к верующим молиться за упокой души матушки Татьяны, за здравие ее супруга и детишек. Известно, что в семье воспитывались пятеро детей - трое сыновей и две дочки.

Он также обратился ко всем, кто может помочь семье (см.ниже как). К слову, под постом уже десятки комментариев с соболезнованиями.

В семье воспитывались пятеро детишек. Фото: Роман Амплеев.

- Эта семья всегда приходила на помощь, - написала Валентина. - Батюшка мою маму и брата отпевал, копейки не взял. Я сама в храм ездила и пожертвование оставляла. Матушка была очень светлым человеком, таких очень мало.

- Я знала Таню, еще до того как она стала Матушкой. Жалко безумно. Без матери остались пятеро детей, - написала Анастасия. - Она была безумно доброжелательная девчонка, веселая и с очень красивой улыбкой.

КОНКРЕТНО

Кто хочет и может помочь

Карта 427652167149447 привязана к номеру телефона иерея. Владимир Игоревич Осяк: +7 928-154-43-99.

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