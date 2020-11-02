«Это чудо!»: Хирурги пришили 25-летнему ростовчанину кисть, отрезанную гильотиной

Ростовские хирурги проделали ювелирную работу. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

На днях ростовские хирурги провели уникальную операцию, пришив молодому мужчине кисть левой руки, которой он лишился в результате несчастного случая.

ИЗ ПОВАРА - В ЖЕСТЯНЩИКИ

Петр Романенко - повар по профессии. Служил срочную коком на крейсере в Севастополе, а вернувшись из армии, работал в кафе. Но в период пандемии многое в жизни пришлось скорректировать самым неожиданным образом. Нужно было кормить семью, зарабатывать деньги для жены и сына. И Петру предложили работу в цеху по производству металлических входных дверей. Достойная зарплата стала в вопросе выбора решающим аргументом, тем более, что физического труда молодой мужчина никогда не боялся: детство провел в деревне, помогая матери по хозяйству.

- Это был мой второй рабочий день на том предприятии, - вспоминает ростовчанин. - Я стажировался. Накануне мне объяснили принципы работы с гильотиной - это такая большая установка для резки металла. Под нее подкладывают лист металла, режут по размерам. И далее формируют дверь, придавая ей форму уже на другом станке.

Но то ли день был такой несчастливый, то ли звезды сошлись не так… Но в какой-то момент под нож гильотины угодила левая рука работника. Одно мгновение – и кисть была полностью отрезана…

Петр говорит, что толком-то и не помнит, насколько сильной была боль. Просто находился в состоянии шока. А вот работавший вместе с ним мастер сориентировался в этой аховой ситуации молниеносно. Он мгновенно схватил ремень и перетянул поврежденную руку напарника, чтобы остановить кровь. Положил отрезанную кисть в пакет, посадил новичка в машину и помчался в ближайшую больницу. Там Петру сделали обезболивающий укол, дали лед для пакета с отрезанной рукой и сказали, что нужно немедленно ехать в Городскую БСМП Ростова-на-Дону.

Петр счастлив, что теперь может снова шевелить пальцами. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

ШУТИТЬ СИЛЫ БЫЛИ

- Мои данные тут же передали туда, а когда мы приехали, нас уже ждала бригада хирургов, - говорит Петр. - Документы мне привезли жена и брат. Последний у меня не из впечатлительных, но даже у него ноги подкосились, когда он увидел, что стряслось с моей рукой.

Мужчина признается, что с первой минуты разговора веру в то, что все будет хорошо, в него вселили врачи. Они ни на секунду не отходили от пациента, поставили капельницу, начали готовить к операции.

- А когда медицинская сестра подошла, чтобы взять у меня кровь на анализ, я даже пошутил, сказав, чтобы только не брала из пальца на левой руке, - смеется ростовчанин.

В итоге операция длилась почти десять часов. Ювелирную работу провел хирург-травматолог Станислав Ткаченко. Доктор под мощным микроскопом сшил нервы, сухожилия, сосуды и ткани, а поврежденные кости кисти пациента соединил с помощью металлических спиц.

РЕЦЕПТ ФИРМЕННОГО БОРЩА

- Это чудо! - до сих пор не может прийти в себя от случившегося Петр. - Я уже снова шевелю пальцами! Спасибо и низкий поклон таким хирургам. Ведь я простой работяга, мне без руки никак нельзя. На работе в цеху, меня всячески поддерживают. Обещали помогать в период реабилитации и после дать облегченную работу. Но я все же хочу вернуться в свою профессию и снова заняться поварским делом.

А в благодарность за работу Петр пообещал приготовить своим спасителям фирменный борщ, как только выпишется из больницы. Говорит весь секрет - в зажарке!

- Когда мама узнала про мою руку, то сказала, что надо верить, все приживется, - улыбается мужчина. - Главное, ведь в голове. Как себя настроишь, так и будет. Я улыбаюсь, верю в лучшее и слушаюсь врачей.

Кстати, доктора говорят, что организм молодой, поэтому все у пациента будет хорошо.

Ростовские хирурги проделали ювелирную работу. Фото: ЛЫСЕНКО Татьяна

НАША СПРАВКА

В этой больнице Ростова-на-Дону работает практически единственная на Юге России уникальная команда по микрокистевой хирургии. Станислав Ткаченко, Антон Бехтерев и Игорь Силецкий - хирурги-кистевики, делающие операции по реплантации (хирургическое приживление отделенной от организма конечности, - прим. автр.). Они, кстати, стараются никогда не уходить в отпуск одновременно. И готовы сразу мчать в больницу в любое время, если стало известно, что к ним доставили пациента с подобной травмой. Как правило, операции длятся по нескольку часов подряд. Они сложны и технически, и физически. А хирурги часто сменяют друг друга после нескольких часов работы. Зато, благодаря их мастерству, пациенты снова возвращаются в строй и живут полноценной жизнью.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Пальцы тоже пришивают

Так, весной этого года хирурги больницы благополучно пришили ростовчанину Евгению Черникову пальцы, которые он, монтируя столешницу на кухне, случайно отпилил себе циркулярной пилой. Она полностью отрезала мизинец, изуродовала безымянный палец и частично ампутировала указательный. Их пришили. Все прекрасно прижилось. И сегодня Евгений владеет травмированной рукой практически так же, как прежде.

- Реплантировать пальцы, сложнее, чем кисти. Работа в этом случае тоньше. Ведь диаметр сосудов значительно меньше, - говорят ростовские хирурги-кистевики. - Ведь руки – рабочий инструмент.

К слову, с травмами кисти в больницу поступает очень много людей. В основном, это мужчины. Травмируются во время работы с болгаркой, станком или пилой. Потом искренне удивляются: это чудо какое-то, что отпиленную конечность пришили и она прижилась! Пожалуй, каждую из таких операций можно назвать уникальной.