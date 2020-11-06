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Ростовчанин от безысходности продает Олимпийскую медаль

За ценную награду мужчина хочет выручить 200 тысяч рублей
Дадаян Давид
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Медаль вручил ему глава государства.

Медаль вручил ему глава государства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанин выставил на продажу ценную медаль, которую ему вручили на Олимпиаде в Сочи 2014 года. К ней прилагается именная грамота, подписанная президентом России. Необычный товар размещен на сайте бесплатных объявлений.

Алексей из Ростова-на-Дону помогал в подготовке и проведении олимпиады. Он контролировать ход соревнований, обеспечивал безопасность и участвовал во многих организационных моментах. За это, по завершению игр, ему вручили именную грамоту, лично подписанную главой государства, а также золотую медаль с колоритным рисунком. На ней изображена чаша олимпийского огня, построенная в Сочи в преддверии международных соревнований.

Ценную награду Алексей продает за 200 тысяч рублей. Интересно, что на сайте можно найти и другие подобные медали, но гораздо меньшей стоимости. Видимо для ростовчанина она представляет особое значение.

В описании мужчина указал, что медаль выполнена из бронзы.

- Состояние идеальное. Оригинал 100 %. Не перекуп. Докажу наличием грамоты на свое имя. Возможен торг истинному ценителю-коллекционеру, - отметил ростовчанин.

Возникает закономерный вопрос: «Почему медалист решил избавиться от ценной награды?» Мужчина признался, что на этот шаг он пошел вынужденно.

- Этой медалью меня наградили. Но сейчас я испытываю финансовые трудности, поэтому решил продать... - с досадой признался мужчина.

Стоит отметить, что на изготовление этих медалей правительство России потратило почти 226 миллионов рублей. Их вручали сотрудникам правоохранительных органов и спортивных ведомств. Всего же памятные награды получили около 100 тысяч человек.

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